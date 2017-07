Marina de Sri Lanka rescata elefante en alta mar

La Marina de Sri Lanka salvó “milagrosamente” a un elefante en apuros en alta mar, adonde la corriente lo había arrastrado, anunció este miércoles el portavoz de las fuerzas navales.

La Marina tardó no menos de 12 horas, una vez que el animal les fuera señalado, en rescatar al paquidermo que luchaba para mantenerse en la superficie, a ocho kilómetros de las costas de la isla del océano Índico. En fotos se lo ve con la trompa emergiendo del agua, para respirar.

Buzos socorristas, asistidos por conservadores de la fauna, se acercaron al mamífero y lo acordonaron, para luego remolcarlo hasta la orilla donde fue soltado el martes por la noche.

Según el portavoz de la Marina, Chaminda Walakuluge, la corriente probablemente arrastró el elefante cuando éste atravesaba la laguna de Kokkilai, al noreste de Sri Lanka, una amplia extensión de agua ubicada entre dos zonas de selva.

“Chapotean generalmente en aguas poco profundas, e incluso nadan para tomar atajos”, declaró el responsable. “Es un final milagroso para el elefante”, agregó.

