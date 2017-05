Alexis Tapia: ¿Y si gana Le Pen?

Estamos en el año 2017 después de Cristo. Toda la Galia estábajo el control de los globalistas, actuales herederos del antiguo imperio romano, y ocupada por gran cantidad de inmigrantes… ¿Toda? ¡No! Hénin-Beaumont, una pequeña aldea poblada aún por irreductibles galos, resiste todavía y siempre al invasor. Pero los galos están muy divididos. A la jefatura de la aldea sepresentan dos candidatos: el pro globalista y miembro de laélite, Emmanuel Macronix, y la muy rechazada candidata delPueblo, Marine Lepenix…

Aunque pueda parecer una caricatura, la segunda vuelta de las elecciones francesas que se realizará el próximo domingo tiene muy poco de fantasía, mucho de trascendencia, y bastante más incertidumbre de la que muchos parecen creer.

En efecto, una semana atrás las encuestas otorgaban un abrumador 65% en segunda vuelta para el candidato de la élite, el banquero, pro globalista y “reformista liberal”, Emmanuel Macron, y un escaso 35% para la muy rechazada “candidata del Pueblo”, Marine Le Pen.

Con esa diferencia, la certeza de Macron de que ganaría en segunda vuelta lo llevó a realizar una celebración anticipada en un restaurante de lujo, al que asistió lo más granado de la haute societé parisina, y junto a su mujer, aparecieron en las portadas de todas las revistas del grupo People, comenzando por Paris Macth. Fue una abierta contradicción con su discurso donde afirmó que devolvería la “mística y la discreción” a la figura presidencial. El resultado de ese exitismo fatuo no tardó en aparecer: una semana después, las mismas encuestas rebajaron a Macrón a un 59%, y elevaron a Le Pen a un 41%.

A ese porcentaje, se debería sumar el apoyo que Le Pen recibió de candidato gaullista Nicolás Dupont-Aignan, que obtuvo un 4,8% de los votos en primera vuelta, y que –de ganar la candidata del Frente Nacional-, se convertirá en Primer Ministro de su gobierno. Marine también pidió explícitamente el apoyo de los votantes del candidato izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que obtuvo el cuarto lugar en primera vuelta, y diversos analistas estiman que al menos un 18% de esos electores votará por ella en segunda vuelta, sumándole al menos un 3,2% más, pese al llamado que el domingo realizó Mélenchon a “no cometer el terrible error de votar por el Frente Nacional“.

Finalmente, en primera vuelta hubo un 23% de abstención, y los análisis pronostican que esa cifra podría subir mucho más en segunda vuelta, perjudicando directamente a Macron, que no cuenta con un “voto duro” real, sino con el apoyo explícito de los candidatos perdedores de la izquierda y derecha tradicionales: Benoît Hamon, del Partido Socialista, con un 6%, y François Fillon de los Republicanos, que obtuvo un 20%. La gran pregunta es si todos esos electores votarán por el candidato de la llamada “izquierda caviar“.

Finalmente, a la tendencia anterior se suma otro fenómeno: la “abstención diferenciada“, es decir, la diferencia de voto declarada en los sondeos y el voto efectivo en segunda vuelta.

Basado en ese criterio, Serge Galam, físico y director del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS) –que en su momento predijo el Brexit y la victoria de Trump–, adelantó en una entrevista con Le Point la posible victoria de Le Pen, señalando que “las elecciones del 7 de Mayo no son una conclusión inevitable“.

De hecho, para Galam, muchos electores acabarán quedándose en casa en el último momento. “Y es ahí donde entra el modelo matemático. Si Marine Le Pen obtiene el favor del 42% del electorado, algo no imposible, frente al 58% de Macron, en condiciones normales perdería, sin más. Pero si el 90% de quienes dicen que van a votar a Le Pen lo hace, y al mismo tiempo solo lo hace el 65% de quienes han anunciado su intención de votar a Macron, entonces Le Pen ganaría con un 50,07% del voto“.

Sumando lo anterior, hoy el porcentaje real de Marine Le Pen podría estar bordeando el 49%.

Ante esta posibilidad, las reacciones no se han hecho esperar. El ex primer ministro socialista Manuel Valls, ha señalado reiteradamente que “el riesgo de una victoria de Marine Le Pen es real“.

Por su parte, el escritor argelino residente en París, Yasmina Khadra, afirmó en tono agorero: “Sería un error echar las campanas al vuelo demasiado pronto y pensar que la cosa está arreglada para la segunda vuelta de las elecciones. Ya nos sucedió con Trump. Si los franceses eligen a Le Pen será el fin de Europa y una catástrofe para los árabes residentes en Francia. Significaría condenar el futuro de nuestros hijos“, agregando, “la victoria de Marine Le Pen llevaría a Francia a una Guerra Civil“.

Por su parte, entre los funcionarios de la Unión Europea circula un chiste fatídico: “si gana Le Pen, el próximo mes no tenemos sueldo“. Frente a esto, las autoridades de Bruselas han intentado disminuir los temores: “Aunque Marine Le Pen gane las elecciones, no será el final del proyecto europeo“, señaló a Welt am Sonntag el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker.

Volviendo a las historietas, En 2015, François Durpaire anticipó el escenario en el cómic “La Presidente” (Les Arènes BD), una distopía sobre Francia presidida por Marine Le Pen quien, tras llegar al Elíseo, opta por una astucia temporizadora: esconder sus planes sobre el euro hasta ganarse el apoyo de la derecha moderada y convocar el referéndum sólo cuando sabe que va a ganarlo. “Han mordido el anzuelo“, celebraba la presidenta en la caricatura.

Frente a esto, Le Pen señaló este domingo en Le Parisien, que establecerá un sistema de dos divisas: la restauración del franco para transacciones nacionales, y el mantenimiento del euro para las internacionales, afirmando que el euro “está muerto“, y que es “en gran parte responsable del desempleo en masa” de Francia, porque “no está adaptado a la economía francesa“.

Más allá de las estadísticas y los análisis, el hecho es que quizá como nunca antes, Francia se encuentra profundamente dividida, y aquí los paralelos con la elección de Donald Trump en EE.UU. que en su momento expusimos, son totalmente congruentes.

Así como el triunfo de Trump se debió a los votantes tipo Homero Simpson, es posible que Le Pen llegue a ganar gracias a los votantes tipo Obelix, y queremos explicar esta analogía:

Obelix representa al francés de los pueblos pequeños, campesino o trabajador asalariado, con mucho músculo, algún grado de especialización, poco o ningún estudio superior, y que ha venido siendo la principal víctima de las malas políticas económicas impulsadas hasta hoy, por la izquierda y la derecha tradicionales. Es el equivalente de Homero Simpson en EE.UU.

Como todos sabemos, a Obelix no le gustan para nada “los romanos” y los “egipcios”, así como tampoco “los piratas”, los “godos” y los “bretones”, y tiene razones fundadas para ello. Cada vez que alguno de ellos aparece cerca de su aldea, hay problemas para los Galos, y por eso, él está de acuerdo con las políticas restrictivas a la inmigración que ha venido proponiendo la “candidata del Pueblo”, Marine Lepenix.

Por su parte, Asterix representa a los votantes de las ciudades. Tiene más estudios que Obelix –de hecho, es ayudante del druida Panoramix–, es más sofisticado, intelectual y liberal. Como dicen los franceses, es un “bourgeois-bohemes“, un “bobo” dispuesto a votar por Emmanuel Macronix, no porque necesariamente le guste demasiado el estirado candidato de la élite, sino porque la gruñona Marine Lepenix le disgusta mucho más.

Además, pese a que Asterix suele jugarle malas pasadas a “los romanos” y a todos los demás, tolera mejor que Obelix su presencia en la Galia. No ha tenido tantos problemas económicos, se las ha podido arreglar más o menos bien hasta ahora, y aún se la juega por el “europeísmo”, aunque no esté totalmente de acuerdo con todos sus dictados.

Sin embargo, tanto Asterix como Obelix han venido resintiendo cada vez más la llegada de nuevos habitantes a la Galia, especialmente “los egipcios”, que en número cada vez mayor han llegado a vivir a las puertas de su aldea.

De hecho, en algunas ciudades como “Massalia” (actual Marsella) –donde solía estar la casa del jugador olímpico Zinedine Zidane, que llamó a no votar por Lepenix–, los “egipcios” de los Quartiers Nord (barrios del norte), que viven en el “ZUS” (zona urbana sensible), suman 300.000 de los 900.000 habitantes.

Esa es la zona con la mayor tasa de criminalidad, con el mayor tráfico de drogas, el mayor porcentaje de cesantía y el mayor nivel de pobreza de toda la ciudad.

Y por eso, precisamente en la zona norte de “Massalia”, en 2014 resultó electo como alcalde Stéphane Ravier, del Frente Nacional, y allí en primera vuelta, “Marine Lepenix” fue la más votada, obteniendo un 30,9% de los votos.

Obviamente, la pregunta que todos los “romanos” se hicieron de inmediato fue:

“¿Cómo es posible que un partido “xenófobo” como el FN esté al frente del ayuntamiento de los Quartiers Nord, donde alrededor del 60% de la población es “egipcia”?

En gran medida, porque los “egipcios” no van a votar, y porque los “galos” están votando en masa a Lepenix.

Y es posible que esto mismo ocurra en toda Francia el próximo domingo.

Porque la sociedad francesa está dividida, fundamentalmente, por los efectos que la globalización “románica”, y los pésimos gobiernos de las élites de izquierda y derecha han traído al Pueblo galo.

Y así como ocurrió en Estados Unidos con millones de Homero Simpson, que llevaron al triunfo a Donald Trump, y que nadie tomó en cuenta para las encuestas, es posible que este domingo millones de Obelix –al menos en esta ocasión–, concurran a votar por Lepenix, porque saben que Macronix es sólo más de lo mismo y peor.

El futuro de la Galia, y posiblemente la caída de “Roma”, dependen de su decisión.

Lea el artículo en francés



Nous sommes en 2017 après Jésus-Christ. Toute la Gaule est sous le contrôle des globalistes, héritiers actuels de l’ancien Empire romain, et occupé par un grand nombre d’immigrants … Toute? Non! Hénin-Beaumont, un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur. Mais les Gaulois sont très partagés. Deux candidats sont présentés a Gouvernement du village : le pro mondialiste et membre de l’élite, Emmanuel Macronix, et la très rejeté candidate du peuple, Marine Lepenix…

Bien qu’il que beaucoup semblent croire peut sembler une caricature, le second tour des élections françaises qui aura lieu le dimanche a très peu d’imagination, beaucoup d’importance, et beaucoup plus d’incertitude.

En effet, une semaine avant le scrutin accordé une écrasante majorité de 65% au second tour pour le candidat de l’élite, le banquier, pro-mondialiste et “réformateur libéral“, Emmanuel Macron, et 35% seulement pour le très rejeté “candidat du Peuple” Marine Le Pen.

Avec cette différence, la certitude de Macron gagnerait au second tour l’a amené à faire une fête tôt dans un restaurant de luxe, qui a assisté à la crème de la haute societé parisienne, et avec sa femme, ils sont apparus sur les couvertures de les gens du groupe de magazines, en commençant par Paris. Macth Ce fut une contradiction avec son discours où il a dit que retourneraient la “mystique et de discrétion” à la figure présidentielle. Le résultat de cette exitisme sotte apparut bientôt: une semaine plus tard, les mêmes enquêtes à Macron abaissé à 59%, et est élevé à Le Pen à 41%.

À ce rythme, il devrait obtenir le soutien que Le Pen a reçu le candidat gaulliste Nicolás Dupont-Aignan, qui a gagné 4,8% des voix au premier tour, et que gagnant candidat du Front National, deviendra le Premier ministre de son gouvernement. Marine a également demandé explicitement le soutien des électeurs du candidat de gauche Jean-Luc Mélenchon, qui est classé quatrième au premier tour, et plusieurs analystes estiment qu’au moins 18% de ces électeurs voteront pour elle au second tour, en ajoutant au moins un 3,2%, malgré l’appel le dimanche ne Mélenchon “fait pas la terrible erreur de vote pour le Front National“.

Enfin, au premier tour il y avait 23% d’abstention, et les analyses prédisent que ce chiffre pourrait aller beaucoup plus haut dans les eaux de ruissellement, nuisant directement à Macron, qui ne dispose pas d’un véritable “vote difficile“, mais avec le soutien explicite de candidats perdants à droite et à gauche traditionnelle: Benoît Hamon, Parti socialiste, avec 6%, et les républicains François Fillon, qui a gagné 20%. La grande question est de savoir si tous ces électeurs voteront pour le candidat de la “gauche caviar“.

Enfin, la tendance précédente ajoute un autre phénomène: la “abstention différenciée“, à savoir la différence déclaré voter dans les sondages et le vote réel au second tour.

Sur la base de ce critère, Serge Galam, physicien et directeur du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), qui, au moment prédit la victoire Brexit et Trump-, a annoncé dans une interview avec Le Point la victoire du Le Pen, faisant remarquer que “les élections du 7 mai ne sont pas d’avance“.

En fait, pour Galam, beaucoup d’électeurs finissent par rester à la maison à la dernière minute. “Et c’est là le modèle mathématique entre en jeu. Si Marine Le Pen a obtenu la faveur de 42% de l’électorat, quelque chose de pas impossible, par rapport à 58% des Macron, dans des conditions normales ne pas perdre plus. Mais si 90% de ceux qui disent ils vont voter pour le Pen ne, alors que seulement 65% de ceux qui ont annoncé leur intention de voter Macron, puis le Pen emporterait avec 50,07% des voix“.

Tout d’abord il, aujourd’hui le pourcentage réel de Marine Le Pen pourrait être 49%.

Compte tenu de cette possibilité, les réactions ne tardent pas à venir. L’ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls, a déclaré à plusieurs reprises que “le risque de la victoire du Marine Le Pen est réel“.

Pour sa part, l’écrivain algérien basé à Paris, Yasmina Khadra dit dans sinistrement: «Ce serait une erreur de prendre les toits trop tôt et je pense que la chose est fixée pour le second tour des élections déjà qui nous est arrivé avec Trump. Si les élus français le Pen sera la fin de l’Europe et une catastrophe pour les habitants arabes en France. Cela voudrait dire condamner l’avenir de nos enfants ajoutant: “la victoire de Marine le Pen conduirait la France dans une guerre civile“.

Pendant ce temps, entre les responsables de l’Union européenne dirige une blague fatidique: “aucune victoire Le Pen, le mois prochain, nous avons aucun salaire”. Face à cela, les autorités bruxelloises ont cherché à réduire les craintes: “Bien que Marine Le Pen gagne l’élection ne sera pas la fin du projet européen“, at-il Welt am Sonntag, le Président de la Commission, Jean-Claude Juncker.

Pour en revenir à la bande dessinée en 2015, François Durpaire prévu scène dans la bande dessinée “Le président” (Les Arenes BD), une dystopie de France dirigé par Marine Le Pen qui, après son arrivée à l’Elysée, opter pour un calendrier malin: cacher leur plans pour l’euro d’obtenir le soutien du droit modéré et appeler seulement le référendum quand il sait qu’il va gagner. “Ils ont pris l’appât“, le président a célébré dans le dessin animé.

Contre cela, Le Pen a déclaré dimanche dans Le Parisien, qui établira un système de deux monnaies: la restauration du franc pour les transactions nationales, et le maintien de l’euro pour l’international, déclarant que l’euro “est mort” et qui est “en grande partie responsable du chômage de masse” de la France, parce que “ce n’est pas adaptée à l’économie française“.

Au-delà des statistiques et de l’analyse, le fait est que peut-être comme jamais auparavant, la France est profondément divisée, et ici les parallèles avec l’élection de Donald Trump aux États-Unis qu’une fois nous avons discuté, ils sont tout à fait en harmonie.

Et le triomphe de Trump était dû aux électeurs tels que Homero Simpson, peut-être Le Pen gagnez des électeurs par type Obelix et nous voulons expliquer cette analogie:

Obelix représente la petite française des villes, paysan ou travailleur salarié, avec beaucoup de muscles, un certain degré de spécialisation, peu ou pas d’étude supérieure, qui a été la principale victime des mauvaises politiques économiques fondées jusqu’à présent par la gauche traditionnelle et à droite. Il est l’équivalent de Homero Simpson aux Etats-Unis.

Comme nous le savons tous, à Obelix n’aime pas du tout, “romains” et “égyptien”, ni “pirates”, le “Goths” et “Bretons” et a des motifs raisonnables pour elle.

Chaque fois que l’un d’eux apparaît près de leur village, il y a des problèmes aux Gaulois, et ainsi, il est d’accord avec les politiques d’immigration restrictives a été proposant le “candidat du peuple”, Marine Lepenix.

Pendant ce temps, Astérix, représente les électeurs dans les villes. Il a plus d’études Obelix -en fait, est assistant Druid Panoramix – est plus sophistiqué, intellectuel et libéral. Comme disent les Français, est un “bourgeois-bohèmes” un “bobo” prêt à voter pour Emmanuel Macronix, pas parce que je l’aime forcément trop étirement candidat de l’élite, mais parce que le bourru Marine Lepenix ne pas aimer plus.

En outre, bien que Astérix jouent souvent des tours à “romaine” et tout le monde, mieux toléré que Obelix leur présence en Gaule. Il n’a pas eu beaucoup de problèmes économiques, ils ont été en mesure d’organiser plus ou moins bien jusqu’à présent, et joue encore le “européanisme“, mais pas tout à fait d’accord avec tous ses diktats.

Cependant, les deux Astérix et Obelix ont été de plus en plus l’arrivée de ressentiment nouveaux habitants à la Gaule, en particulier “les Égyptiens”, qui en nombre croissant sont venus vivre aux portes de leur village.

En fait, dans certaines villes comme “Massalia” (aujourd’hui Marseille), où autrefois la maison du joueur olympique Zinedine Zidane, qui a appelé pas voter pour Lepenix- les “Egyptiens” de la Quartiers Nord (banlieue nord), qui ils vivent dans les “ZUS” (zones urbaines sensibles), totalisant 300.000 des 900.000 habitants.

C’est la région avec le plus haut taux de criminalité, avec le plus grand trafic de drogue, le pourcentage le plus élevé du chômage et de la pauvreté à travers la ville.

Et ainsi, précisément dans le nord de “Massalia” en 2014 a été élu maire Stéphane Ravier, le Front national a été le plus voté parti, où au premier tour, “Marine Lepenix”, obtenir 30,9% du votes.

De toute évidence, la question que tout le qu’il était “romaine” fait immédiatement:



“Comment est-il possible qu’une partie “xénophobe” comme le FN est en face de la mairie de la Quartiers Nord, où environ 60% de la population est «égyptienne?”

En grande partie parce que les “Egyptiens” ne vont pas voter, et parce que les “Gaulois” votent en masse pour Lepenix.

Et cela peut aussi être le cas dans toute la France le dimanche.

Parce que la société française est divisée principalement par les effets de la mondialisation “roman” et les gouvernements effroyables des élites de gauche et de droite, ils ont amené le village gaulois.

Et comme il est arrivé aux Etats-Unis avec des millions de Homero Simpson, qui a conduit à la victoire Donald Trump, et personne n’a pris dans les enquêtes de compte, il est possible que ce dimanche millions Obelix au moins dans cette occasionnellement, votez pour Lepenix assister parce qu’ils savent que Macronix est un peu plus du même pire.

L’avenir de la Gaule, et peut-être la chute de «Rome» dépendent de votre décision.