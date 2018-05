Paula Sharim tilda de graves las denuncias contra Abreu: Soy su amiga y el caso me golpea

Tras la denuncia de acoso y abuso sexual por parte de siete mujeres en contra del director Herval Abreu, la actriz Paula Sharim se refirió al tema en Expreso Bío Bío.

Estas denuncias apuntan principalmente a situaciones que ocurrieron en el departamento que Abreu tiene en Las Condes, regi√≥n Metropolitana. En este lugar, el director realizaba “talleres” hasta altas horas de la noche, donde las hac√≠a actuar escenas espec√≠ficas. Adem√°s, otra de las denunciantes indica que una vez tuvo que desfilar en la oficina de Abreu en ropa interior.

La actriz Paula Sharim convers√≥ con el Expreso B√≠o B√≠o sobre estas denuncias en contra de Herval Abreu y se√Īal√≥ que “a m√≠ me cuesta hablar” y agreg√≥ que “esto es inadmisible”.

“Yo soy amiga de Herval y sinceramente a m√≠ este caso me golpea y me decepciona un poco tener que hablar desde ah√≠. Es dif√≠cil para m√≠, pero no tengo otra posibilidad que profundizar en el tema y decir que esto es grave, grav√≠simo”, indic√≥ Sharim.

Adem√°s, indic√≥ que debe haber un espacio de solidaridad por parte de mujeres y hombres. “Que cada mujer que se sienta vulnerada por alguna actitud de un hombre, en su trabajo, porque estamos hablando lo que es el acoso laboral, tiene el derecho deber de ser escuchada y de tener el espacio necesario y la solidaridad del genero y de los hombres tambi√©n”, se√Īal√≥.

“Nosotras como compa√Īeras y como mujeres tambi√©n tenemos el deber de estar ah√≠, de ponernos, de analizar, de profundizar, de hacer esto visible y de no hacernos los tontos”, agreg√≥.

Adem√°s sobre las opiniones que han expresado otras actrices, Sharim indic√≥ que “ayer pens√©, a ra√≠z de unas compa√Īeras que han sufrido mucho bullying por opiniones, siendo personas que est√°n solidarizando con las v√≠ctimas, a veces uno se equivoca de palabra porque est√° muy comprometido”, indic√≥.

“Han llegado agresiones s√ļper gratuitas. No nos agredamos entre mujeres por cosas que duelen, que una trata de decir desde el fondo del pensamiento y del alma”.

Escucha la entrevista completa realizada por √Āngeles Araya y √Ālvaro Escobar a continuaci√≥n: