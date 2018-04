Berríos pide "lenguaje más directo" a Ezzati tras mensaje de renuncia para obispo Barros

El sacerdote Felipe Berr√≠os se refiri√≥ a los dichos del cardenal Ricardo Ezzati sobre la situaci√≥n del obispo de Osorno, Juan Barros, donde indic√≥ que “sin duda alguna” debe dar un paso al costado.

Lo anterior fue en el marco de una carta enviada por el Papa a los Obispos de Chile tras llevar a cabo un encuentro con los sacerdotes de Santiago.

En entrevista con Expreso B√≠o B√≠o, Berr√≠os sostuvo que “uno prefiere un lenguaje m√°s directo, yo creo que estamos un poco cansados de estas cosas entre l√≠neas, necesitamos un lenguaje m√°s directo”.

Adem√°s, agreg√≥ que “para ser justos la Conferencia Episcopal en Chile, no estaba con la idea con que Barros sea nombrado obispo de Osorno, la lata es que no se usa un lenguaje m√°s directo (…) Yo espero que ya no tanta palabra, es hora de hechos y hasta el momento se est√° actuando con hechos, es una carta que se pida se lea p√ļblicamente, una carta donde se habla que el Papa fue enga√Īado, donde el Papa invita a las v√≠ctimas para hablar”.

Para Berr√≠os se aproximar√≠a un cambio en la instituci√≥n tras lo ocurrido. Adem√°s, aclar√≥ que “no se puede ser imprescriptible y los que han sido imprescriptibles que igual se investiguen, que la Fiscal√≠a investigue los casos para saber el delito”.

Berr√≠os indic√≥ que parte de lo complejo de la instituci√≥n en esta materia es que se investiguen entre ellos mismos, debido que “eso es muy complicado, nosotros no somos investigadores (…) Debe ser la justicia ordinaria la que investigue”.

Escucha la entrevista completa aquí: