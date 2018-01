Matthei por deuda de Providencia: son brutalidades que el Mineduc no supo controlar

Lunes 08 enero de 2018 | Publicado a las 12:00

Actualmente la Municipalidad de Providencia le debe $8 mil millones al Ministerio de Educación, esto producto a una deuda que dejó la administración anterior de Josefa Errázuriz.

La actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthie, conversó con Expreso Bío Bío y señaló que “es un tema súper complejo porque la deuda sigue creciendo. Hasta hace dos semanas creíamos que eran $7 mil millones, ahora ya son $8 mil millones”.

Matthei comentó que “no tenemos de verdad cómo pagar. Además yo siento que es una culpa del propio ministerio y obviamente de la administración pasada en el municipio, pero el ministerio tiene una superintedencia que tiene que fiscalizar y no fiscalizaron nada de nada”.

“Que ahora nos vengan a nosotros a pasar una multa millonaria por brutalidades que ocurrieron en el periodo pasado y que ellos no supieron controlar, yo les digo no tengo cómo pagarla y no la voy a pagar”, agregó.

Además, Matthei comentó que “los mismos que dejaron el desastre en materia de educación, ahora quieren seguir manejando la educación en Providencia a través de las calles y tomas. Esto va a ser súper difícil de manejar”.

