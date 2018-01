Abogado de los Luchsinger-Mackay por viaje de Linconao: Su salida del país no es una fuga

Jueves 04 enero de 2018 | Publicado a las 16:19

Durante la mañana, se conoció que Francisca Linconao viajó a Bolivia para solicitar apoyo. La machi es un a de las 11 personas que actualmente se encuentran indagando por el caso Luchsinger Mackay.

En conversación con Expreso Bío Bío, el abogado de la familia, Carlos Tenorio, sostuvo que la situación los tomó “con sorpresa y bastante inquietud. Nosotros tomamos conocimiento ayer de los trámites que estaba realizando la señora Francisca Linconao, imputada en esta causa, para obtener un pasaporte con relativa urgencia. Eso nos llamó la atención”.

Tenorio sostuvo que “en la mañana presentamos un recurso de reposición ante el Tribunal Oral de Temuco para anticipar la audiencia de revisión de cautelar que está fijada originalmente para el día 11 de enero”. Luego agregó que esta instancia se adelantó para el día 8 de este mes.

Sobre el viaje de Linconao, Tenorio sostuvo que “nos enteramos de la situación que estaba ocurriendo en el Aeropuerto de Santiago, que era la salida de la imputada Francisca Linconao hacia Bolivia, producto de lo cual el Ministerio Público, que es el órgano persecutor, solicitó una orden de detención que no alcanzó a ser despachada oportunamente“. Sin embargo, “fue rechazada por el tribunal por no contar con antecedentes que dieran cuenta de la veracidad de esto”, agregó.

En tanto, sobre la revisión de cautelares, Tenorio indicó que “el tribunal oral debió haber fijado una audiencia con mayor celeridad, esa es mi impresión por ahora”.

Tenorio también refirió sobre qué puede pasar si Linconao no asiste a la audiencia. “Si es que en ese momento ella no se presenta y no existe un antecedente que fundamente su ausencia para la misma, los intervinientes podemos pedir orden de detención. Eso está contemplado en el ordenamiento jurídico”, comentó.

Además comentó que “ella no cuenta con medidas cautelares, por lo tanto su salida del país no es una fuga, es hacer uso de un derecho como cualquier ciudadano que no tiene medidas cautelares”.

Escucha la entrevista completa realizada por Ángeles Araya y Álvaro Escobar a continuación: