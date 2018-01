Caso Luchsinger: machi Linconao deja el país y se traslada a Bolivia para pedir apoyo

Jueves 04 enero de 2018 | Publicado a las 10:34 · Actualizado a las 11:27

La machi Francisca Linconao -una de las 11 personas indagadas por el caso Luchsinger Mackay- viajó hasta Bolivia para pedir apoyo, luego de la anulación del juicio que el pasado noviembre absolvió a los comuneros.

La información fue confirmada esta mañana por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien detalló que la mujer no tenía impedimento para salir porque “no está sujeta a ninguna medida cautelar”, pero que no descarta pedir su extradición en caso de que no regrese a Chile e enfrentar el nuevo juicio en febrero.



En el contexto de este caso, el viernes 29 de diciembre la Corte de Apelaciones acogió el recurso de nulidad que dejó sin efecto la sentencia que el pasado 14 de noviembre dictó el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, absolviendo a los 11 comuneros acusados por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay ocurrido el 4 de enero de 2013 en el fundo Granja Lumahue, en la comuna de Vilcún.

La absolución de los acusados motivó la presentación de tres recursos de nulidad: uno a cargo de la familia, otro por parte del Ministerio Público y el tercero por la Intendencia.

La Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco agendó para el lunes 26 de febrero el inicio de un nuevo juicio, esto luego de que el pasado viernes la justicia anulara el primer fallo que absolvió a los acusados.

De esta manera se espera que el proceso se extienda hasta el 20 de abril. Según se indicó están programadas 39 jornadas de juicio, cuatro más que el juicio anterior.