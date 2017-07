Padre de trabajador en riesgo vital tras explosión: La empresa no se ha hecho responsable

Durante la tarde del miércoles una explosión y posterior incendio se produjo en la empresa de productos químicos, Panimex, hecho que dejó un trabajador en riesgo vital.

En conversación con El Trasnoche, familiares de la víctima se refirieron al estado de salud de Diego Sanhueza, trabajador afectado y además denunciaron que la empresa no se ha hecho responsable.

Héctor Sanhueza, padre del trabajador, señaló que tras el accidente “la empresa no ha dado la cara” y tampoco se preocupó del traslado de su hijo a la Asociación Chilena de Seguridad, donde actualmente se encuentra internado.

En la misma línea detalló que vía telefónica el gerente de la empresa le aseguró que se estaban haciendo gestiones para trasladar a su hijo desde el Hospital San José, donde llegó en un primer momento.

Pese a esto, Sanhueza agrega que “estuve hasta las 21:00 horas esperando y no había nada, al final me fui directo a la Achs para consultar que pasaba con el tema de la ambulancia, el traslado, comenzamos a dar el nombre de mi hijo, la empresa y me dijeron que acá no había nada, aquí nadie ha hecho ninguna gestión”.

El padre del trabajador denunció que “el trato que he tenido con la empresa ha sido telefónica, con Juan Pablo Gazmuri que es el gerente general de la empresa” y además indicó “yo necesito un representante de la empresa, que de la cara, que me diga este es el problema con tu hijo y nosotros velaremos por él y haremos todas las gestiones”.

En cuanto al estado de salud, el hombre detalló que su hijo se encuentra en riesgo vital ya que tiene comprometido el 70% de su cuerpo así como las vías respiratorias.

Según el reporte que le entregaron los médicos, las primeras 48 horas son claves y hay que esperar como evoluciona, ya que por el tipo de quemaduras puede presentar algún shock en cualquier momento.

