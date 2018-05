Expertos en tecnología en educación llegan a Chile a presentar innovadores modelos

La tecnolog√≠a y sus avances han impactado significativamente en la vida de las personas y en ese sentido, los procesos educativos no son la excepci√≥n. Los docentes se enfrentan al desaf√≠o de ense√Īar, dentro de un sistema tradicional, a estudiantes altamente digitalizados. Se trata de los llamados ‚Äúnativos digitales‚ÄĚ.

Con la idea de contar con mejores herramientas de aprendizaje e invitar a los docentes a usar la tecnolog√≠a como apoyo educativo, Seminarium Certificaci√≥n presenta el primer seminario de ‚ÄúTecnolog√≠a en la Educaci√≥n‚ÄĚ.

Seminarium Certificaci√≥n, es una entidad que busca promover y potenciar el aprendizaje de los estudiantes a trav√©s de la vinculaci√≥n de los educadores con expertos validados en tem√°ticas de vanguardia. Con m√°s de 6 a√Īos de experiencia, cuenta con la participaci√≥n de m√°s de 7 mil participantes en cursos y seminarios.

Tecnología en la Educación

El encuentro, dirigido a docentes e interesados en innovación educativa, contará con la presencia de los expertos internacionales Larry Rosenstock, CEO de High Tech High, entidad radicada en San Diego, Estados Unidos, quien ha aplicado el sistema de aprendizaje basado en proyectos en escuelas secundarias logrando exitosas experiencias en los alumnos. Rosenstock fue ganador del Premio Harold W.Mc Graw y miembro de Ashoka. En su ponencia entregará lineamientos sobre qué deberían aprender los estudiantes en el siglo XXI, y así transformar la realidad educativa de miles de estudiantes.

Para conocer mejores herramientas tecnológicas que fortalezcan el aprendizaje en el aula, y cómo lograr que los estudiantes se involucren con los contenidos, se presenta la ponencia de Hall Davison, Director de Educación en Discovery, creador de programas de integración de matemáticas y tecnologías en la sala de clases, quien, además, es un experto en aprendizaje digital.

Las tendencias emergentes y los principios clave de la ense√Īanza del siglo XXI estar√°n a cargo de la ponencia de Richard Culatta, CEO del ISTE, International Society for Technology in Education de Estados Unidos, experto en pol√≠tica educativa y preparaci√≥n de docentes en innovaci√≥n educativa, quien presentar√° los lineamientos sobre c√≥mo y cu√°ndo la educaci√≥n y la tecnolog√≠a pueden complementarse mejor entre s√≠.

‚ÄúTecnolog√≠a en la Educaci√≥n‚ÄĚ se realizar√° el 9 de mayo de 8:00 a 18:00 horas en el Hotel Plaza El Bosque, Nueva Las Condes. Programa, inscripciones y m√°s informaci√≥n aqu√≠ en educacion@seminarium.com

.

Bío Bío es La Radio oficial de Seminarium Certificación