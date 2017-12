Linarenses acusan que sienten a diario olor a excremento: dicen que alcantarilla colapsó

Jueves 28 diciembre de 2017 | Publicado a las 12:08

Los vecinos de la Villa Paz y Progreso de Linares, ubicada en el sector de San Antonio, colindante al zoológico “Casa Noé, Mundo Animal”, denunciaron un grave problema de contaminación desatado por el colapso de alcantarillas.

La situación, según revelaron, tiene su origen en el mejoramiento de la calle principal del villorio que habitan más de 20 familias, constató Diario El Centro.

“El asunto es muy delicado. Se aprobó el pavimento de la calle y eso significó la rotura de los tubos de alcantarillado. Nuestra fosa está limpia y muy bien mantenida. Estamos con las heces literalmente hasta el cuello”, dijo Juan Sáez, presidente de la junta de vecinos.

El dirigente añadió que han realizado diversos reclamos, pero no han sido escuchados por las autoridades locales, provinciales ni regionales. “La empresa a cargo de las faenas dice que no hay ningún problema. Usted puede ver como el excremento sale de las alcantarillas. El olor es insoportable. Tuvimos una pésima Navidad y no queremos vivir lo mismo en Año Nuevo”, lamentó.

“Acá tienen que romper el pavimento (recién construido) y arreglar los tubos para que no se produzcan filtraciones y problemas de higiene. Nadie ha fiscalizado este trabajo”, aseguró.

El alcalde Mario Meza, en tanto, informó que pedirán la información respectiva para dar una respuesta formal a los vecinos, dado que es un tema que escapa a la responsabilidad municipal.