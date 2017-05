Malestar por presunto cambio en atención de ex Banco de Sangre en Hospital de Los Ángeles

Una auditora dio a conocer su malestar por el cambio que habría en la atención en la Unidad de Medicina Transfusional, ex Banco de Sangre, del complejo asistencial angelino.

Teresa Escobar, quien reside en la localidad de Abanico en la comuna de Antuco, manifestó su molestia debido a que, según dijo, no pudo donar sangre para su madre que debe ser hospitalizada el martes 16, ante un supuesto cambio en el sistema de atención de uno por orden de llegada a otro donde se debe agendar una hora.

Junto con ello, aseguró que dicha situación generó molestia en los usuarios, en especial de quienes no son de Los Ángeles, como en su caso.

Debido a esta situación, Marcelo Vega, supervisor de la Unidad de Medicina Transfusional del Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruíz, indicó que hay dos tipos de donantes: los altruistas, quienes se acercan de forma desinteresada a realizar su donación sanguínea, y los donantes de reposición, quienes donan sangre para algún paciente en específico.

El profesional agregó que la donación se puede realizar a través de dos formas: reserva y espontánea.

Desde la unidad se indicó que, a pesar de entregar la atención en primera instancia a quienes agendaron su hora, ésta de igual forma atiende a quienes desean realizar esta acción y no cuentan con una, por lo que descartaron que no se atienda a las personas que no soliciten hora con antelación.