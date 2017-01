Confirman que víctima de ataque incendiario en Cañete falleció por asfixia

La familia José Retamal, el cuidador del fundo Santa Clarisa de Cañete que murió en un ataque incendiario, confirmó este jueves que su deceso se produjo por asfixia, según el análisis del Servicio Médico Legal.

Según señaló su hija, Ángela Retamal, el cuerpo no presentaba lesiones ni heridas de otro tipo, falleciendo debido a la intoxicación que le produjo el humo del incendio que consumió dos inmuebles y una camioneta.

Desde el cortejo fúnebre de su padre en el sector Cerro Alto de la comuna de Los Álamos, Ángela clamó por justicia: “de ahora en adelante vamos a necesitar el apoyo que nos han ofrecido, necesitamos que nos orienten, que esto no sea una más de las carpetas que están archivadas”.

Respecto a la ausencia de autoridades de Gobierno en el funeral, señaló que “las autoridades no sirven de presencia, me sirve que se muevan. Yo prefiero que vengan dos o tres días después pero con respuestas, con soluciones”.

“No tiene sentido”

Uno de los asistentes al funeral del cuidador fue su compañero de labores, Víctor Arrau, quien conversó con la prensa e hizo un llamado a la Justicia.

“Deseo que se pille al culpable, esto no puede quedar así. Yo con él todos los días conversaba, de las 8 hasta las 5 (…) A esto no le encuentro sentido, no sé cómo puede ser”.

Desde su perspectiva, el sistema judicial cuenta con evidentes vacíos: “Los pacos se sacan la mugre, los encuentran, los llevan y después salen libres, de qué vale, no vale de nada. A usted mismo si lo van a asaltar y se enfrenta con ellos ¿qué pasa? va preso usted y los otros se quedan riendo, no tiene sentido“.