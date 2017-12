Piñera y Guillier se enfrentan por muerte de 16 pacientes en lista de espera en Rancagua

Los candidatos presidenciales no quedaron al margen de la muerte de 16 pacientes que se encontraban en lista de espera de Garantías Explícitas de Salud (GES) en Rancagua y que, según los registros, no recibieron algún tipo de prestación. Además, en el mismo periodo, durante 2015, una cincuentena de personas fueron borradas de manera administrativa.

El caso está siendo investigado por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, pero también tuvo reacciones políticas. Por ejemplo, desde el Gobierno anunciaron una querella contra quienes resulten responsables.

Ante esta situación, según detalló La Tercera, Sebastián Piñera afirmó que “las irregularidades en el Hospital de Rancagua y las muertes de compatriotas se conocían desde hace muchos meses y me parece muy sorprendente que el gobierno solo reaccione a cuatro días de una elección”.

Con esos dichos, el abanderado de Chile Vamos plantó la duda con respecto a las intenciones del recurso. “Por eso me pregunto qué es lo que realmente busca el gobierno, proteger la vida de nuestros compatriotas, asegurarles a todos nuestros adultos mayores y chilenos una atención oportuna, digna y de calidad o solamente el resultado de la elección presidencial”.

La respuesta del candidato oficialista no fue de un tono menor e hizo una clara referencia a la salida de 30.000 mil pacientes de manera administrativa durante el gobierno de Piñera. “A mí me parece que Piñera no está en condiciones de hablar de decencia, cuando engañó al país borrando las listas de espera sin ninguna consideración por los pacientes. Una cosa es el error y otra cosa es ser irresponsable”, manifestó.

En esa línea, sostuvo que espera “la misma sanción a todos los que alteren las listas de espera, aquí no hay doble estándar”.

Querellas de ambos bandos políticos

La encargada de anunciar la querella fue la ministra Paula Narváez, quien aseguró que el recurso se presentará “independientemente de los procesos administrativos que está llevando el ministerio de Salud a raíz de los hechos que están siendo investigados”.

Asimismo, dijo que los hechos son de la mayor gravedad y condenables.

En la misma línea se manifestó Chile Vamos, a través de los diputados Javier Macaya (UDI) y Karla Rubilar y el senador de la región de O’Higgins, Alejandro García-Huidobro (UDI), quienes también anunciaron una querella.

En concreto, apuntaron a la falta de atención GES a esos pacientes fallecidos y otros 32.000 no GES que tampoco recibieron atención médica, de acuerdo a una auditoría realizada por Contraloría en 2015.