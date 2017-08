Detenido queda joven acusado de abusar de una menor en una casa abandonada en Punta Arenas

A prisión preventiva fue enviado este miércoles un hombre imputado de abuso sexual en contra de una menor, hecho que -de acuerdo a la denuncia de la víctima- habría ocurrido en medio de una “junta” entre varios amigos al interior de una vivienda desocupada.

En la audiencia de formalización de cargos, el fiscal Manuel Soto explicó que los hechos se originaron el alrededor de las 02:30 horas del miércoles, en circunstancias que la víctima de 16 años se encontraba con un grupo de amigas y otros jóvenes, entre ellos el imputado de 19 años, todos ingiriendo bebidas alcohólicas al interior de un domicilio abandonado en Punta Arenas.

Versiones encontradas

Entre la declaración de la víctima se extrae que ella, en compañía de su hermana y una amiga, se encontraban en la vía pública cuando se les acercaron siete jóvenes para invitarlas a beber a una casa abandonada, aceptando y llegando al lugar a las 23:00 horas.

Dos horas después, el imputado habría besado a la menor, sin su consentimiento, empujándola hacia el baño, donde la habría tocado. La víctima señala que para defenderse gritó y acudieron su hermana y su amiga, quienes golpearon al acusado con una botella en la cara. Tras soltarse del hombre, habrían corrido a la comisaría a denunciar el hecho.

El imputado, quien llegó desde Valdivia hace veinte días a trabajar como ceramista a Punta Arenas, decidió declarar ante el juez Juan Villa.

En su explicación contó que las jóvenes se encontraban en una plaza donde él y sus amigos conversaron con ellas por aproximadamente tres horas. Él y la menor se habrían besado consensuadamente en dicho lugar, y luego de eso, propuso ir a tomar vino a una casa que había visto abandonada, invitación que las mujeres aceptaron.

“Después en la casa fue como cada vez más serio y con trago es diferente, pero ella nunca se opuso a que la tocara, incluso ella me hizo sexo oral en el baño, pero eso de gritar, es mentira”, aseguró el acusado. “Quizá tuvo miedo y se quiso ir, y yo en mi estado quizá no le entendí, pero eso mismo hizo que su amiga me pegara con una botella porque mal interpretó que quería estar con ella”, argumentó.

Antecedentes

El imputado mantiene una condena por un delito de robo con intimidación de octubre de 2016 en Valdivia, pena que cumple en libertad vigilada intensiva.

Tras esto, el juez Juan Villa accedió a la petición de la Fiscalía de la prisión preventiva, a pesar de la oposición del defensor Pablo Santander. El plazo para el cierre de la investigación se fijó en 45 días.