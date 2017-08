Flavio Rocha debe ser expulsado del país en 20 días: sustrajo a sus hijos desde Valdivia

En 20 días debe ser expulsado del país el ciudadano brasileño, Flavio Rocha, luego de que ninguna de las partes apelara a la sentencia fijada en juicio abreviado.

Se trata del hombre que no entregó a sus hijos a la madre y se los llevó a Argentina. Él volvió esposado al país y, ahora, sin poder regresar a Chile en 10 años.

Marcelo Sanfeliú, abogado particular de la madre de los dos menores que fueron llevados por su padre hasta Argentina, confirmó que ninguno de los acusadores -la Fiscalía, el Gobierno, ni ellos- apelarán al fallo otorgado por el tribunal.

Esto luego de un juicio abreviado que estableció una condena de 541 días de presidio, que se sustituían con la expulsión inmediata del país del ciudadano brasileño, cuya residencia en Chile incluso había sido revocada por el Ministerio del Interior.

Recordemos que esto derivó de su detención, quien en Valdivia no devolvió a sus hijos en el horario que había definido el tribunal y los sacó por un paso ilegal a Argentina a fines de noviembre del año pasado.

Los niños fueron encontrados en un hotel y el hombre fue detenido para posteriormente ser extraditado a Chile y procesado por la justicia.

Sanfeliú dijo que con la familia decidieron no apelar, pese a que no era la condena que solicitaban, pero cumplían con su fin que era no exponer a los niños a un juicio oral.

Sin la apelación de las partes, la sentencia queda firme al cumplir los cinco días, esto se cumplió este martes, por lo que a contar de hoy, comienzan a correr los 20 días de plazos para trámites administrativos para la expulsión del hombre de Chile.