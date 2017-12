Los problemas que turistas enfrentan al visitar la región de Coquimbo

Viernes 29 diciembre de 2017 | Publicado a las 11:56

En el último tiempo, diversos rankings de turismo han posicionado a la región de Coquimbo como uno de los destinos predilectos para la temporada estival.

En esa línea, desde el Sernatur estiman que, para el fin de este verano, más de un millón de personas habrán visitado la cuarta región, 100 mil más que en la temporada 2016-2017.

De esta forma, y previo a los masivos éxodos de veraneantes en enero y febrero, en la región tienen claros los problemas que, cada año, los visitantes deben enfrentar durante su estadía en esta parte del norte del país.

Quienes más visitan la zona son santiaguinos, en un 70%; seguido de penquistas y argentinos provenientes de las provincias de San Juan y Mendoza, en su mayoría.

Así, la Gobernación de Elqui remodeló la infraestructura del paso de Agua Negra, a lo que se sumó un aumento en el personal de Aduanas, PDI y del SAG a modo de aminorar los largos tiempos de espera que se han registrado en este paso en veranos anteriores.

Congestión vehicular

Durante el verano, los atochamientos vehiculares son parte de la vida en la región, especialmente en la conurbación La Serena-Coquimbo, y no sólo afectan a los visitantes, sino que también a los residentes.

La jefa del Departamento de Turismo, Ana Bahamondes, admitió que este tema es difícil de abordar debido al alto flujo de turistas.

“La congestión es un punto negro dentro de todo destino turístico con alta demanda, pero hay alternativas, como preferir el uso de la bicicleta o el transporte público, nos caracterizamos por ser una ciudad con distancias cercanas entre destinos y eso se puede aprovechar”, añadió.

Delitos

Según datos entregados desde la PDI, “los delitos que principalmente se presentan en verano en el país son el robo en lugar habitado, robo al interior de vehículos, estafas en arriendos, billetes falsos y clonación de tarjetas“, crímenes de los cuales la región de Coquimbo no está exenta.

Desde la policía civil señalaron que los turistas deben tener cuidado a la hora de arrendar una cabaña o un departamento y que deben exigir “un buen sistema de registro en conserjerías o condominios para evitar el ingreso de desconocidos que aprovechan el flujo de estos lugares para cometer robos”, indicó el jefe de la Brigada de Robos de la PDI, el subprefecto Guillermo Namor.

Colapso en casas de cambio

Las autoridades son categóricas a la hora de reconocer que las casas de cambio de dinero “no dan abasto” debido a la cantidad de visitantes, lo que produce largas filas al exterior de estos locales.

Desde el Sernatur regional, su director, Alberto Duarte, recomendó a los viajeros utilizar tarjetas de crédito y realizar cambio de moneda sólo si es necesario a modo de “evitar aglomeraciones”.

Delitos económicos

“En esta época aumentan los delitos de estafas de arriendos sobre todo por internet”, dijo el subprefecto de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, Cristian Alarcón, en relación a estos ilícitos.

“Por eso es primordial que se realicen estos trámites con corredoras de propiedades establecidas y siempre estar en contacto con ellos, pidiendo referencias del lugar”, sostuvo.

A esos se suman la clonación de tarjetas y el dinero falso, ante lo cual Alarcón recordó que todo tipo de transacción bancaria como cambio de moneda debe realizarse en lugares establecidos, dejando de lado el comercio no establecido o ambulante.

Sin embargo no todo es problema en la región de Coquimbo, ya que ésta no sólo es la conurbación, sino que tiene otros atractivos fuera de la ciudad como lo son La Higuera, Vicuña, Paihuano, Ovalle y la provincia del Limarí, por lo que hicieron un llamado a no olvidar visitar esas zonas.