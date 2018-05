Larraín vuelve a defender su viaje a Harvard: No tomaré decisiones pensando en pequeñeces

El ministro de Hacienda, Felipe Larra√≠n, volvi√≥ a defender su viaje a Estados Unidos a un encuentro de exalumnos de Harvard, el cual fue cuestionado porque se pag√≥ con fondos p√ļblicos.

La ma√Īana de este mi√©rcoles indic√≥ que “yo tengo una gran tranquilidad, vine a este seminario, dorm√≠ bien anoche, eso es muy importante”.

El secretario de Estado reiter√≥ que esto es “parte de la peque√Īez pol√≠tica y aqu√≠ tambi√©n se ha faltado a la verdad. Se ha dicho que fui a una reuni√≥n de amigos, se omite que yo fui a una conferencia…una de las m√°s prestigiosas para sus exalumnos”.

Larra√≠n profundiz√≥ en que no acudi√≥ s√≥lo a escuchar, sino que a exponer. “Yo fui como conferencista invitado. No hab√≠a tenido la oportunidad de ir antes, me pareci√≥ importante”, sostuvo.

Junto con ello, aseguró que asistió en su calidad de ministro, que así indicaron el programa, invitación y presentación.

Asimismo, advirti√≥ que hay un reembolso en curso y que el dinero volver√° a la Subsecretar√≠a de Hacienda. “Es un viaje que, yo creo, es parte de mi trabajo. No voy a hacer ni tomar mis decisiones pensando en las peque√Īeces de algunos”, sentenci√≥, a√Īadiendo que el presidente Sebasti√°n Pi√Īera le dio su apoyo.

Entregan m√°s antecedentes

El diputado Leonardo Soto present√≥ la ma√Īana de este mi√©rcoles un documento ante Contralor√≠a por la situaci√≥n del ministro Larra√≠n, en nombre de la bancada del Partido Socialista.

El legislador dijo que entregaron m√°s y mejores antecedentes sobre “el viaje de Felipe Larra√≠n a una actividad privada con fondos p√ļblicos”.

“Ten√≠amos mucha raz√≥n los que pensamos que este es un viaje privado, pagado con dineros de todos los chilenos”, advirti√≥, agregando que la actividad “no tiene inter√©s p√ļblico”.

Soto afirmó que el ministro debió pagar este viaje con fondos particulares, por lo que no descarta acciones penales.

Junto con ello, cuestionó el sistema de reembolso mencionado por Larraín y pidió un pronunciamiento del Presidente.