Dörr niega nexos con Colonia Dignidad, lamenta tener enemigos y desmiente cercanía con Hopp

En conversación con Radio Bío Bío, el psiquiatra y fallido receptor del Premio Nacional de Medicina 2018, Otto Dörr, negó haber tenido cualquier nexo o relación con Colonia Dignidad, los jerarcas del enclave alemán y haber trabajado en el hospital que existía al interior.

A su vez, D√∂rr asegur√≥ que nunca conoci√≥ a la m√°xima autoridad de la colonia, Paul Sch√§fer. “S√≥lo lo divis√©”, precis√≥. Seg√ļn su relato, lo vio al interior de un hogar de ancianos “en una silla de ruedas, con una cara rar√≠sima y una expresi√≥n espantosa que supuse que ese tipo era capaz de cualquier cosa”, dijo.

Tambi√©n aclar√≥ su relaci√≥n con Harmut Hopp, de quien se considera que es un gran amigo. D√∂rr indic√≥ que lo conoci√≥ durante una conversaci√≥n, en la cual surgi√≥ una invitaci√≥n a un campo para pasar unos d√≠as de verano, acci√≥n que se repiti√≥ otros a√Īos.

A lo anterior, sin embargo, se suma una interpretación que Dörr hizo para un periodista de la BBC quien grababa un documental en la zona. Hopp estaba allí, momento en el cual conversaron en alemán, idioma que el psiquiatra admitió querer mucho.

Hopp fue condenado en 2011 por la justicia nacional por abuso sexual contra menores, pero huy√≥ a Alemania. No obstante, el Poder Judicial teut√≥n lo conden√≥ a cinco a√Īos de c√°rcel a mediados de 2017, medida que est√° a la espera de ser ratificada.

En relación a lo anterior y debido a que un grupo de fiscales alemanes se encuentra en suelo nacional investigando los abusos ocurridos en Colonia Dignidad para que Hopp cumpla de forma efectiva su condena, Dörr aseguró que entregaría su testimonio al ministro Mario Carroza, el encargado de la investigación en Chile.

Premio Nacional suspendido

Si bien las organizaciones encargadas de entregar el Premio Nacional de Medicina le dijeron que sus logros acad√©micos y profesionales eran reconocidos y merecedores, D√∂rr admiti√≥ que su defensa del enclave en el pasado calific√≥ como “antecedentes nuevos” para la organizaci√≥n, especialmente luego de la molestia que el galard√≥n caus√≥ en organizaciones de Derechos Humanos.

A√ļn as√≠, el m√©dico confirm√≥ que no quiso renunciar al premio porque hacerlo ser√≠a, de cierta forma, reconocer que exist√≠a alguna falta y √©l no tiene nada que ocultar, sostuvo.

D√∂rr lament√≥ las acusaciones en su contra y se mostr√≥ sorprendido ante lo cual √©l mismo describi√≥ como “enemigos”. “No sab√≠a que ten√≠a tantos”, se√Īal√≥.

Entre las acusaciones que recuerda, Dörr contó la medicamentación forzada a colonos, los supuestos crímenes que realizó durante la Dictadura y, sobre todo, la muerte de Karl Striker, de la cual se desmarcó, aunque sí reconoció que lo atendió y le recetó un tratamiento contra la depresión.

No obstante éste no fue administrado en Santiago, como solía hacerlo, sino que en el hospital que existía al interior de Colonia Dignidad, para que el paciente en cuestión no estuviera solo en la capital.

En su opini√≥n, esa es la √ļnica prueba objetiva “para demostrar que yo tuve alguna relaci√≥n profesional con ellos. No existe ninguno m√°s. Jam√°s he trabajado en el hospital, nunca drogaba a los pacientes, nunca tuve una relaci√≥n con los jerarcas y menos todav√≠a alguna relaci√≥n durante el gobierno militar”, autoridades a las que tampoco conoci√≥, dijo.

“Durante muchos a√Īos me he preocupado mas bien de luchar por el respeto a los derechos de las personas, no s√≥lo de los pacientes”, sentenci√≥.

En esa línea, lamentó las cartas que envió en su momento a El Mercurio y también la entrevista que dio al programa de TVN, Informe Especial, defendiendo la decisión de esta personas de vivir de la forma que querían.

