Piñera no es el único: el historial de nepotismo en La Moneda

Cuando todo parecía ir decantando a un inicio de gobierno tranquilo, poco a poco se ha ido complicando la instalación de la administración Piñera en La Moneda.

Primero fue la demora en la designación de autoridades. Luego, los exabruptos comunicacionales del ministro de Educación, Cristian Varela, y la decisión del titular de Salud, Emilio Santelices, de modificar el protocolo de objeción de conciencia incluido en la Ley de Aborto, que le significará enfrentar su primera interpelación en el Congreso.

Hasta ahí las polémicas aún no golpeaban directamente al presidente, hasta que se confirmó el nombramiento del nuevo embajador chileno en Argentina, su hermano José Piñera, exmilitante DC, otrora director ejecutivo de TVN y expresidente del BancoEstado.

Lo que hasta ahora había sido un inicio tranquilo, con una oposición prácticamente desarticulada sin un elemento aglutinador, bruscamente varió ante un nuevo caso de nepotismo en la administración pública. Más aún, cuando el propio mandatario había fustigado duramente a la familia Goic durante la campaña presidencial, por ser “la que tiene más miembros apitutados” en el aparato estatal.

La decisión causó un importante ruido al interior de La Moneda, donde casi la totalidad de sus cercanos aún no entiende la decisión del mandatario, donde la frase que se repite es el “disparo en los pies” que se propinó Piñera al designar a su hermano, levantando una controversia que invisibilizará los avances del Gobierno.

Pero también, el nombramiento llama la atención entre quienes conocen desde hace años a Piñera, que lo describen como un hombre pragmático, que toma decisiones con la frialdad de un hombre de negocios, y que hasta ahora se había “cuidado” evitando nombrar -por ejemplo- a María Irene Chadwick y a Magdalena Piñera en el denominado “segundo piso” de La Moneda, por el costo político que significaba volver con su sobrina y su hija.

No es un misterio que está pendiente una negociación importante con Argentina desde hace años, debido a los temas pendientes de relevancia que aún no se resuelven. Por lo que no sería descabellado pensar en que el nombramiento de Pablo Piñera vaya en esa dirección, instalando a una persona de su total confianza y discreción.

Sin embargo, aún no existe una explicación clara al respecto desde La Moneda.

Sólo se puede especular con el sentido que pretendería darle Piñera a la relación bilateral con el país vecino, quedando en la nebulosa si se tratará de una relación entre naciones vecinas o si se basará en la amistad con Mauricio Macri.

Una trayectoria cuestionable

Pablo Piñera no ha sido un político destacado, al contrario, su paso por Televisión Nacional pasó sin pena ni gloria. Mas bien ha hecho carrera de la mano de la política y de la administración de turno, especialmente durante su paso por BancoEstado, en la época en que militaba en la Democracia Cristiana.

Por lo mismo, su designación fue interpretada como un “pituto”, a diferencia del caso del ministro del Interior, Andrés Chadwick, a quien pocos pueden cuestionar su basta trayectoria política como parlamentario, mas allá de su parentesco como primo hermano.

No obstante, a Pablo Piñera no se le reconoce ninguna habilidad diplomática, sobre todo porque durante su paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se desempeñó como director general de Administración y Finanzas.

Aunque, es necesario mencionar que dos hijos del titular del Interior están trabajando en La Moneda. Andrés Chadwick Costa está a cargo de la producción en la casa de Gobierno, mientras que su hermana, Camila Chadwick, se desempeña como jefa de gabinete de la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, quien a su vez es esposa del senador RN, Andrés Allamand.

Y no es la única familia con redes en la esfera presidencial.

Francisca Hoffman, hermana de la diputada UDI María Jośe Hoffman, y su esposo Jaime Coloma Álamos, hijo del senador UDI por la región del Maule, se desempeñan como asesores en el Ministerio del Interior y en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, respectivamente.

Piñera no es el único

Lamentablemente, el problema que este caso no es exclusivo de Piñera, puesto que durante años los políticos han instalado a amigos y familiares en el aparato público, con alcaldes y parlamentarios rodeándose de cercanos.

De ahí que las críticas tengan un tinte de oportunismo político y no por razones de principios, pese a que la razón exista. Esto, porque sólo basta con dar una pasada por algunos municipios para encontrar familiares en puestos de importancia.

Y las “familias presidenciales” también han “caído” en esta práctica, no sólo cuando Sebastián Dávalos asumió en la Dirección Sociocultural de La Moneda, pese a que no recibía algún pago por ello. Por ejemplo, el yerno del expresidente Ricardo Lagos, Gonzalo Rivas, fue designado vicepresidente ejecutivo de Corfo.

La familia Frei Ruiz-Tagle tampoco queda fuera de la polémica, con Carmen Frei designada como presidenta del directorio de la Polla Chilena de Beneficiencia, su hermano Francisco como director de TVN, y con la hija del exmandatario, Magdalena Frei Larraechea, como directora en la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).

En la pasada administración de Bachelet, también el fenómeno estuvo presente en las embajadas chilenas en Lima y Roma. A la capital peruana fue asignada la prima de la exmandataria, Alicia Galdames Jeria, como agregada de prensa, mientras que en Italia, María Angélica Álvarez, conocida como “Jupi”, cumplió funciones como agregada cultural y de prensa de nuestro país.

Decisión congelada

El nombramiento de Pablo Piñera está en el borde de la legalidad, por lo cual será la Contraloría la encargada de definir el tema, luego de los requerimientos de la oposición. Ante este escenario, el presidente decidió “congelar” la designación, lo que es una decisión sensata pensando en el revuelo que ha causado.

Determinación que tampoco es casual, debido a que perfectamente el contralor Jorge Bermúdez puede echar por tierra el nombramiento, lo que sería un bochorno mayúsculo para La Moneda.

No obstante, de ser así, elevaría el estándar para todo el aparato público, marcando un precedente que posiblemente obligue al despido de cientos de funcionarios públicos.

Finalmente, y mientras la controversia no sea resuelta por la Contraloría, Pablo Piñera deberá seguir esperando asumir el cargo. De hecho, su nombre fue sacado de la lista de pasajeros que manejaba la Fuerza Aérea de Chile (FACh) para el viaje a Buenos Aires que el presidente realizará este miércoles.