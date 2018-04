Guillier pide a Contraloría analizar legalidad de comisiones prelegislativas del Gobierno

El senado Alejandro Guillier, present√≥ un requerimiento ante la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica, con la finalidad de obtener un pronunciamiento respecto de la forma en que el Gobierno constituy√≥ las recientemente creadas comisiones ‚ÄúAcuerdo Nacional por la Infancia‚ÄĚ y ‚ÄúAcuerdo Nacional por la Seguridad‚ÄĚ.

Con el escrito, Guillier espera que se solicite informe al presidente de la Rep√ļblica, los antecedentes y fundamentos de la constituci√≥n de una comisi√≥n asesora presidencial, y se ordene adecuar su actuaci√≥n a la legalidad, considerando -seg√ļn dijo- que la propia Contralor√≠a ha construido un conjunto de requisitos que estas comisiones deben cumplir.

‚ÄúEs indudable que la Infancia y Seguridad son temas importantes, sin embargo, el Gobierno debe hacer las cosas bien y ajustadas a legalidad y por otro lado, debemos cuidar las atribuciones propias del Congreso Nacional‚ÄĚ.

Los argumentos de Guillier, responden a que las comisiones asesoras se tienen que aprobar por decreto supremo (art√≠culo 35 de la Constituci√≥n y art√≠culo 3 de la ley 19.880). Por de pronto, es preciso enfatizar que estos grupos, no obstante su denominaci√≥n (comisiones, consejos, comit√©s, grupos de trabajo, etc.) deben ser formalizados. ‚ÄúMientras el Presidente no formalice la comisi√≥n a trav√©s de un acto, est√° eludiendo el cumplimiento del principio de transparencia establecido en el art√≠culo 8 de nuestra Carta Fundamental‚ÄĚ, precis√≥ el parlamentario.

En ese sentido, recalc√≥ que incluso la misma Contralor√≠a ha dicho que est√°s comisiones no pueden crearse por mero instructivo presidencial (dictamen 61.423/2015). ‚ÄúNo ser√≠a correcto que el presidente de la Rep√ļblica eluda los controles mediante subterfugios, por ejemplo aludiendo a que act√ļa en ejercicio de sus funciones pol√≠ticas y que no est√° obligado a formalizarlas. Obviamente el Presidente puede tomar este tipo de decisiones. Pero debe hacerlo por los procedimientos que la ley dispone, es decir, el Presidente no est√° eximido de cumplir con la Constituci√≥n y la ley‚ÄĚ, se√Īal√≥ Guillier.

Finalmente, el parlamentario se√Īal√≥ que respecto de ambas instancias la normativa es clara en cuanto a que no pueden integrarlas miembros de otros poderes del Estado u √≥rganos aut√≥nomos. En tal sentido, dijo que ‚Äúel Gobierno podr√≠a estar incurriendo en una invasi√≥n inadmisible de la separaci√≥n de poderes, por lo que es urgente que se corrija toda esta situaci√≥n de manera que el pa√≠s pueda avanzar en tem√°ticas relevantes para los chilenos y chilenas‚ÄĚ.