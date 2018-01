Abbott por viaje de machi: Si no vuelve de manera voluntaria pediremos la extradición

Jueves 04 enero de 2018 | Publicado a las 11:12 · Actualizado a las 11:29

El fiscal nacional Jorge Abbott se refirió al viaje de la machi Francisca Linconao, quien esta mañana partió rumbo a Bolivia.

En ese sentido, afirmó que ella no tenía impedimento para salir porque “no está sujeta a ninguna medida cautelar. En la absolución quedaron sin efecto las medidas”.

Por ello, sostuvo que, por ahora, no es una situación de gravedad. “Esperamos que ella vuelva de manera voluntaria o pediremos la extradición”, sostuvo.

Lo anterior porque el viernes 29 de diciembre la Corte de Apelaciones acogió el recurso de nulidad que dejó sin efecto la sentencia que el pasado 14 de noviembre dictó el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, absolviendo a los 11 comuneros acusados por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay ocurrido el 4 de enero de 2013 en el fundo Granja Lumahue, en la comuna de Vilcún.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco agendó para el lunes 26 de febrero el inicio de un nuevo juicio, esto luego de que el pasado viernes la justicia anulara el primer fallo que absolvió a los acusados. Ocasión en que la machi Linconao tendrá que asistir.

Abbott añadió que no hay alguna razón que les haga pensar que no volverá. “Manifestó su inocencia, así que no veo razón para que no enfrente el juicio”, señaló.

Asimismo, detalló que el fiscal regional de La Araucanía fue notificado a las 08:30 horas de lo sucedido, momento en que se pidió una orden de detención. Sin embargo, el avión despegó y ella emprendió su viaje antes que se resuelva esa petición.

Con respecto al caso Luchsinger-Mackay, informó que se solicitó una audiencia para revisión de cautelares, la cual se fijó para el 11 de enero.