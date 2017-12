Familia de Nicanor Parra desmiente que cuadernos robados hayan sido comprados debidamente

Durante este jueves, la galerista, Isabel Croxato, quien fue una de las aludidas de tener en su poder cuadernos del antipoeta, aseguró a través de una carta enviada a Diario El Mercurio que en agosto de 2015 le fueron entregados tres cuadernos de supuesta autoría de Nicanor Parra para su comercialización por Constanza Franz, quien era o había sido pareja de Juan de Dios Parra, hijo de Nicanor.

“Tal como se acostumbra en este rubro, señalé que no ofrecería las obras mientras no se me entregaran los respectivos certificados de autenticidad y de propiedad”, aseguró Croxatto, quien además señaló que “estando en la espera de esos certificados, los tres cuadernos quedaron guardados, nunca los mostré ni ofrecí a nadie“.

Lee también: Familia de Nicanor Parra denuncia supuesto robo de sus cuadernos originales

Finalmente, dijo que “en noviembre de 2016, Constanza Franz le solicitó la devolución de los tres cuadernos, lo cual hizo a su entera conformidad en ese mismo mes”.

Otro de los aludidos fue el coleccionista, César Soto, quien aseguró a El Mostrador que el material que posee fue debidamente comprado a la familia.

Lo anterior fue inmediatamente desmentido por Cristóbal Tololo Ugarte, nieto de Nicanor Parra.

“Mi abuelo desde hace mucho tiempo que nos está diciendo que persigamos a este señor y llega el momento de que ocurra”, disparó Tololo Ugarte.

Desde que se realizó la denuncia este martes, ya se han devuelto tres cuadernos, un manuscrito titulado “Maimai Peñi” y una bandeja de cartón escrita que forma parte de los trabajos prácticos que el ganador del premio Cervantes ha expuesto.