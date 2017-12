Guillier a Piñera: Cuando se dice una barbaridad tan grande, hay que reconocer el error

En su visita a la región del Bío Bío, el candidato oficialista a la presidencia, Alejandro Guillier, se refirió a la acusación de fraude electoral que este lunes esbozó Sebastián Piñera.

Cabe recordar que el abanderado de Chile Vamos y exmandatario del país dijo esta mañana que en las pasadas elecciones del 17 de noviembre “votos que estaban marcados antes que el ciudadano llegara a votar”.

Lee también: Piñera acusa que hubo votos marcados en primera vuelta: Servel pide actuar con mesura

“Hasta donde yo sé, no ha aclarado nada. Yo creo que cuando uno se equivoca dice perdón, me equivoqué, le pido excusas al país”, dijo Alejandro Guillier respecto a los dichos de Piñera y a un posterior comunicado donde el candidato de oposición aseguró que no pone en duda los resultados electorales.

Guillier recalcó que “cuando uno ha dicho una barbaridad tan grande, de poner en duda a los ciudadanos, a las personas que son vocales de mesa, que son personas reales y concretas, o que le ha faltado el respeto a las Fuerzas Armadas suponiendo que ellas iban a ser indiferentes ante una circunstancia como esa. Mejor es reconocer el error, ponerse rojo una vez y no vivir amarillo“.