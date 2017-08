Sindicato de Profesionales inicia primera "gran huelga" en 39 años de Teletón

Este jueves comenzará la huelga legal, a nivel nacional, del Sindicato de Profesionales de la Teletón, compuesto por médicos fisiatras, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, educadoras, psicólogos, asistentes sociales, fonoaudiólogos, enfermeras y protesistas.

La medida fue anunciada esta tarde luego de que finalizara sin éxito la mediación de la Inspección del Trabajo entre la Fundación Teletón y el mencionado sindicato, todo en el contexto del proceso de negociación colectiva que se realiza cada tres años.

Se trata de 348 profesionales que se desempeñan en los 14 institutos del centro de rehabilitación que se encuentra presente de Arica a Coyhaique, también se trata de la primera “gran huelga” que ha tenido la institución en sus 39 años de historia, luego de haber existido una hace 20 años -cuando profesionales y trabajadores compartían sidicato- que pasó desapercibida y no tuvo mayores frutos.

Demandas

Mejores remuneraciones, apoyo para capacitación, días de permiso, aumento del horario de colación y mejores condiciones de trabajo son lo que piden estos profesionales.

Alejandra Martínez, educadora diferencial del centro de Santiago y presidenta del sindicato, señaló a BioBioChile que sus peticiones van por dos líneas.

Una primera línea se refiere a las condiciones. Piden más tiempo de almuerzo, ya que sólo cuentan con media hora, lo que dadas las filas que se harían en los casinos de la entidad permitirían “hacer la cola, comer, lavarse los dientes y atender nuevamente”. En este mismo ámbito piden apoyo para capacitarse. “Dicen que somos líderes en rehabilitación, y lo somos, pero por iniciativa propia de los profesionales, porque sólo dan algunos apoyos parciales, nada más”, asegura Martínez. También piden un día administrativo más; tienen tres y no son de uso libre, requieren de mucha coordinación, dijo la educadora.

Una segunda línea tiene que ver con las remuneraciones. “Pedíamos 9,5% de aumento y la empresa ofreció 0,5, equivalente a $3.700. Solicitamos la mediación obligatoria de la Inspección, y máximo dieron 1,8%, que equivalen a $12.000 al mes”, relató la líder sindical.

“Rechazamos la oferta, vino un representante por instituto, nos bajamos a 5% y ofrecieron 1,8%, decidimos que mañana comienza la huelga”, agregó.

La institución, dice Martínez, “reconoce que paga sueldos promedios, y no es como la gente cree, que siendo lideres se nos paga bien. Mucho profesional se va ante mejores sueldos, por ende, es alta rotación y no se pude mantener aca a gente que es muy capaz, que es seca y no la retienen”.

Atenciones

Debido a la huelga, las atenciones se suspenderán al menos por esta semana en todos los centros del país. Sin embargo, y tal como se acordó con la Inspección del Trabajo, se mantendrán los denominados servicios mínimos, que en este caso corresponden a una enfermera en cada instituto.

Lo anterior, se debe a que la Teletón entrega atención terciaria de salud, y no primaria o de urgencia.

Pese a lo anterior, conforme indicó Alejandra Martínez, la Unidad de Hospitalizados en la Clínica Bicentenario, donde sí existen chicos en condición de riesgos, contará además con 2 kinesiólogos, 2 terapeutas y 1 psicóloga.

Cabe destacar, que según las cifras entegadas por el sindicato, los profesionales no sindicalizados son muy pocos, en Santiago, por ejemplo, no superan los 5 y corresponden en su mayoría a reemplazos.

Respecto al apoyo o rechazo que puedan tener de los padres, la educadora asegura que los profesionales han sido respetuosos con la empresa, en términos de no hacer grandes manifestaciones, y con los pacientes, porque hasta hoy se entregó atención. “Al andar vestidos de negro para expresar nuestras demandas, nos preguntan, y a quien le explicamos nos ha recibido súper bien, entienden que son cosas mínimas para la calidad de trabajo, nadie lo ha tomado mal”.

Cambio de modelo

Otra crítica, más de fondo, que realizan los profesionales de la Teletón, apuntan hacia un cambio de modelo en la gestión y entrega de las atenciones. Martínez explica que hace años atrás funcionaban a través de programas donde un equipo multiprofesional se hacía cargo de un grupo diverso de niños, pero hoy el instituto decidió enfocarse en la atención centrada por patologías, donde un equipo profesional atiende a niños que sufren sólo un tipo de aflicción específica.

“La gracia de la Teletón es ver distintas cosas y aca te obligan a especializarte en una. Al menos ya no es una patología por instituto, sino que 2 o 3”, indica la representante del sindicato.

“En realidad esto deviene en muchos controles, pero poca intervención especializada de tratamiento”, puntualizó. “Las familias han criticado el sistema también, aunque no todas de manera oficial, pero tambén sienten que tienen menos atencionnes que antes y que hay más demora”, agregó.

Desde BioBioChile se intentó conocer la versión de fundación Teletón al respecto, sin embargo, no fue posible contactarse.