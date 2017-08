Truvada: La pastilla contra el VIH que los chilenos compran en el mercado negro

Truvada, o Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) en inglés, es un fármaco -avalado por el Gobierno de Chile- que ayuda en la prevención del contagio del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). No obstante, y pese a que tiene una alta efectividad, no es 100% seguro. A lo anterior, se suma que no es tan conocido en el medio nacional y que su alto valor ayuda a la comercialización de éste en el mercado negro y redes sociales.

Los resultados del informe “Ending Aids 2017”, de Onusida, revelaron que Chile registró un 34% de aumento en cuanto a infectados con VIH, lo que corresponde a la cifra más alta de toda América Latina.

No obstante, el Ministerio de Salud precisó que la enfermedad, en los últimos seis años, ha aumentado en un 66%, cifras que siguen teniendo a Chile en el primer lugar de la lista de contagios.

En un reportaje de 24 Horas, se indicó que, en general, la población a la que está dirigido es a personas con más de una pareja, homosexuales, personas promiscuas, e individuos cuya pareja sea seropositivo, entre otros.

Pese a que está disponible en farmacias a lo largo del país, en estos recintos el medicamento bordea los $450.000 pesos. Por su contraparte, de adquirirlo en el mercado alternativo, la cifra no supera los $150.000.

En el mismo reportaje realizado por el canal estatal, se reunieron con un hombre dedicado a vender la píldora, quien afirma que “ayuda” a muchas personas.

En esa línea, desde la Corporación Sida Chile sostienen que este medicamento se podría utilizar como una “píldora del día después”, dado que su constante uso ayudaría a que las personas no se infecten con VIH.

Es más, si un individuo tuviera una exposición considerada como “peligrosa”, éste podría iniciar un tratamiento por 28 días y no infectarse, pese a que su administración debe ser de forma diaria.

La medida no sólo cuenta con el apoyo del Estado chileno, sino que es recomendada por la Organización Mundial de la Salud y ya países como Estados Unidos, Australia e Inglaterra lo están incorporando como políticas públicas a sus servicios de Salud.

“Por parte del Ministerio de Salud generamos un grupo de trabajo para evaluar la efectividad de este tipo de estrategias a nivel de nuestra red asistencial”, indicó al medio el integrante del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH -del Ministerio de Salud (Minsal)- Edgardo Vera.

En esa línea, el ministerio anunció una nueva gran campaña de prevención -de la cual ya hay videos disponibles- debido a los 30.000 casos confirmados, pero sobre todo por las 20.000 a 25.000 personas que no saben que son portadoras.

Pero no hace magia

Pese a que Truvada ayuda en la prevención del contagio, la píldora no es 100% segura. Además, los especialistas son enfáticos a la hora de aclarar que sus efectos sólo son aplicables al VIH y que éste no previene el contagio de otras enfermedades de transmisión sexual, ni mucho menos reemplaza el uso del condón.

De esta forma, existe la preocupación que, de cierta forma, sus atributos contribuyan a que las conductas sexuales de riesgo aumenten.

Efectos secundarios

Como todo fármaco, Truvada no está exento de manifestar efectos secundarios y dañinos a la salud.

A largo plazo, y a nivel de huesos, éste altera la densitometría osea. Además, y en pacientes constantes, la píldora causa daño renal, el cual puede ser controlado por personal médico, indicó la médico integrante de la Sociedad Chilena de Infectología, Patricia Vásquez.

A juicio de la profesional, los jóvenes habrían perdido el miedo al VIH y esa sería la razón del porqué, en Chile, se ha generado un aumento en el número de casos.

Estrategias

Parlamentarios oficialistas citarán a la ministra de Salud, Carmen Castillo, a una sesión oficial para que explique el porqué del aumento e incluso barajan convertir la instancia en una posible comisión investigadora.

En una actividad de Acción Gay, organización que cumple 30 años en 2017, la presidenta Michelle Bachelet valoró y defendió las acciones y programas realizados por el Gobierno y la cartera de Salud en la materia hasta el momento.

A su vez, indicó que a fines de año estará lista la actualización de la guía clínica para el manejo y control del VIH/Sida.

En la instancia, Bachelet destacó que -gracias a la modificación a la Ley- los adolescentes mayores de 14 tengan autonomía para poder tener acceso al examen de rigor.

No obstante, y según Vásquez, el preservativo ya no se está usando, lo cual genera preocupación.

Así, y para reforzar el uso del profiláctico, el Minsal dispuso de la entrega de 17 millones de condones, aunque esta cifra debiese aumentar, indicó Vera.

Además, se confirmó que el Gobierno implementará de firma piloto los test rápidos, cuyos resultados estarán disponibles entre 5 y 30 minutos.

Lo anterior, como forma de reforzar los mensajes entregados y las campañas realizadas en años anteriores.

Desde el Minsal creen que el sector educacional es un pilar fundamental en cuanto a la educación en torno a la enfermedad y confirmaron que tanto la jefa de la cartera de Salud y Educación ya trabajan en la elaboración de un plan de salud sexual, afectividad y género.

No obstante, Vásquez calificó como “llorar tarde” el hablarle de sexo a los jóvenes de 18 años, cuando -en su mayoría- éstos comienzan su vida sexual a los 15.

Truvada en Chile

Desde el Minsal confirmaron que el medicamento está disponible en el sistema público de forma gratuita en dos casos: para personas que sufran violencia sexual y para trabajadores del área de Salud que sufran algún incidente -corte, pinchazo, accidente al trabajar con fluidos- que ponga en peligro su bienestar.

Sin embargo, Vera indicó que estudian poder ampliar esta medida como se hace en países como Francia, donde alguien puede acudir al sistema público, señalar que tuvieron una exposición peligrosa, y obtener el medicamento gratis.