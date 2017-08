Sobreseen definitivamente a Sebastián Piñera por caso Dominga - Exalmar

Guillermo Rodríguez, juez del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, resolvió el sobreseimiento definitivo del exmandatario Sebastián Piñera en el marco del caso Dominga-Exalmar.

Junto a esta decisión, se rechazó reabrir el caso con nuevas diligencias, que se consideraron impertinentes y dilatorias. Pericias que buscaban pedir el listado de la guardia de Piñera en La Moneda, e interrogarlos para determinar si este visitaba frecuentemente las oficinas de Bancard en Apoquindo, con el fin de determinar si seguía a cargo o en conocimiento de las inversiones.

Juan Domingo Costa, abogado defensor del candidato presidencial, argumentó que no había motivo plausible siquiera para presentar estar acciones judiciales, por lo que analizan una querella en contra del diputado Hugo Gutiérrez.

“El tribunal sobreseyó definitivamente la causa, porque los hechos que imputó el querellante, que no son ciertos, pero aunque fueran teóricamente ciertos no son delitos en nuestra ley. Sobreseyó también a Sebastián Piñera porque se acreditó la inocencia de él, aplicó las dos causales. Por último condenó en costas al querellante por no haber tenido ningún motivo plausible para litigar”, explicó el abogado.

Por su lado, el fiscal Manuel Guerra aseguró que tienen “la tranquilidad de haber hecho lo correcto y todas las diligencias que le parecieron conducentes”. “Creemos que efectivamente los hechos no son constitutivos de delitos; no tenemos información reservada de la cual haya tenido conocimiento el expresidente Piñera y que haya servido de base para las inversiones de Exalmar y Dominga”, agregó.

“Pueden haber actuaciones éticamente reprochables (…), pero estamos para investigar hechos constitutivos de delito, y no para hacer cuestionamientos que quedan entregados a la conciencia de cada ciudadano“, culminó el persecutor.

La defensa del diputado Hugo Gutiérrez, querellante del caso, ya adelantó que recurrirá a la Corte de Apelaciones de Santiago.