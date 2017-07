La gran mentira del comerciante que aseguró matar a 12 delincuentes en defensa propia

Visitó varios programas de televisión -desde los matinales hasta los de corte político- y dio entrevistas a los medios, asegurando que en total había matado a 12 delincuentes en “defensa propia”. Sin embargo, lo que ha revelado el comerciante santiaguino, Pablo Oporto, sería ni más ni menos que una gran mentira, pues sus relatos no coinciden con lo que está detallado en Fiscalía y Carabineros.

Además, el hombre aseguró que había sido víctima de decenas de asaltos en el minimarket que tenía en la capital, pero sólo hay registro de que aquello sucedió tres veces. Una de esas veces repelió a un asaltante con un arma, pero no lo mató.

Estos antecedentes fueron entregados por revista Sábado, a quien Oporto concedió una extensa entrevista. La publicación contrastó su relato con los registros de Fiscalía y Carabineros. Nada coincide.

Frente a ello, el redactor lo encaró: “¿Alguna vez viste a alguien morir?”, le consultó en alusión a los 12 sujetos que decía haber liquidado.

“No (…). Me decían que morían después, en el hospital. Yo me quedaba con eso”, admitió. Asimismo, difusamente, sostuvo que aquella información se la otorgaba “un fiscal”, pero que no se acordaba del nombre.

Fiel a su relato, Oporto insistió en que incluso se había encargado económicamente de algunos de los funerales de los delincuentes que abatió.

Finalmente, no le quedó otra que aceptar la falsedad de sus relatos: “Me alegra saber que no maté a nadie. Era un peso que cargaba yo y mi familia”.

“Sólo mató perritos aplastándolos”

La exesposa del comerciante, Camila Pereira, también conversó con la revista que desnudó esta historia. Dijo que Oporto “siempre fue bueno para inventar historias”.

“Lo que sí es cierto es que hacía peleas clandestinas de perros (…). Una vez se le escapó una perra y se cruzó con un quiltro”, señaló la mujer, indicando la cruel forma en que mató a los cachorros: “les aplastó el cráneo con el pie”.

Otro hecho también verídico es que en 2006 y 2010 la Fiscalía Sur registró su nombre al momento de condenarlo por maltrato animal, porte de armas y violencia intrafamiliar. En total ha sido imputado más veces de las que ha sido víctima.

Polémica participación en “Aquí está Chile”

El 7 de junio, Pablo Oporto fue invitado al programa de Chilevisión “Aquí está Chile”. Fue una de sus más polémicas apariciones en la pantalla.

La protagonista era la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, a quien se le expuso la “trágica experiencia del comerciante”. Se le pidió su opinión con respecto a las 12 muertes que se atribuía en “legítima defensa”.

El episodio generó varios cuestionamientos a la candidata. En redes sociales muchos la criticaron por “no simpatizar” con Oporto y por insistir que ante hechos de violencia y delincuencia deben ser las autoridades las que actúen.