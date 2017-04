Goic reafirma opción de primera vuelta: Un partido que se arrodilla no puede liderar nada

“Un partido que se arrodilla no puede aspirar a liderar nada”. Así defendió Carolina Goic la opción de la Democracia Cristiana de llegar directo a primera vuelta, durante su discurso en la Junta Nacional de la colectividad, instancia que debe definir el mecanismo de cara a las próximas elecciones presidenciales.

“La Democracia Cristiana tiene propuestas y las vamos a defender”, dijo Goic, quien pide a la Nueva Mayoría que se respeten las decisiones que se toman dentro de la colectividad, aunque también los emplaza.

La candidata DC y presidenta del partido aseguró que “la soberbia no es buena consejera. Espero que nuestros socios lo entiendan, porque nadie tiene el triunfo asegurado. La Nueva Mayoría sin la Democracia Cristiana, no existe (…) No somos nosotros a quienes se nos ha desfondado el barco por la izquierda”.

La votación para elegir entre primarias o primera vuelta será -en definitiva- en urna y no a mano alzada, como suele ser en estas definiciones. Además, se solicitó postergar la decisión de los estatutos para concentrarse en la elección del mecanismo, fundamental para el futuro de la candidatura de la falange.

La definición es incierta, ya que se pronostica un estrecho margen entre ambas opciones.

En la semana, sectores consideraron que la elección de las primarias podría significar un golpe a la capacidad política de Goic, y aventuraron que ello la podría alejarla del camino a La Moneda, sin embargo, la presidenta de la DC ratificó su candidatura y aseguró que no es un saludo a la bandera ni para negociar cupos.

Revisa su discurso completo a continuación:

Discurso Carolina Goic en Junta Nacional DC by BioBioChile on Scribd