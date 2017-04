SHOA respalda decisión de Onemi de ordenar evacuación preventiva tras sismo 6,9

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) respaldó la decisión de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) de ordenar una evacuación preventiva luego del sismo de magnitud 6,9 en Valparaíso que sacudió la zona central del país.

A juicio del director del SHOA, contraalmirante Patricio Carrasco, la decisión de la Onemi que motivó el masivo peregrinar hacia las partes altas de la comuna puerto, fue “necesaria y oportuna”.

“El lunes no hubo alerta de tsunami. Lo que hubo fue una orden de evacuación de tipo preventiva”, afirmó.

Lo anterior, debido a que como organismo demoraron 6 minutos en descartar un tsunami tras analizar todos los datos, según explicó a El Mercurio.

“El SHOA se ha autoimpuesto un tiempo máximo de cinco minutos para determinar los riesgos de maremoto y para eso tenemos un reloj que empieza a marcar regresivamente desde que obtenemos la información del sismo”, relató el contraalmirante Carrasco.

Y es que según detalló, antes de definir una eventual alerta deben recibir todos los datos técnicos del sismo, lo que demoró 4 minutos, para luego hacer el cruce de información con los modelos preestablecidos por sus sistemas computaciones, lo que tardó 2 minutos.

No obstante, si el movimiento telúrico hubiera generado un maremoto, las olas habrían demorado unos 5 minutos en llegar hasta la costa, debido a que el epicentro se registró a 72 kilómetros de tierra firme apenas a 20 kilómetros de profundidad.

“La orden de evacuar preventivamente, que no la damos nosotros sino la Onemi, no puede esperar que el SHOA confirme si hay o no riesgo de tsumani, porque el oleaje es tan rápido que no se pueden perder minutos para que la gente se ponga a salvo”.