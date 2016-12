Monckeberg quita piso a Espina en definición de nombres para equipo programático de RN

El presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, le quitó el piso al senador Alberto Espina, quien tras las elecciones internas del pasado 4 de diciembre, es vicepresidente de la colectividad.

Ayer RN anunció la conformación de un equipo encargado de elaborar propuestas programáticas de cara a las presidenciales, que estará coordinado por Espina y quien, según Monckeberg, debe proponer nombres para el grupo.

Lee también: RN conforma equipo para elaborar ejes programáticos de cara a presidenciales

Sin embargo, Espina dio por cerrado que el equipo está integrado por el exsenador Carlos Larraín y el senador Andrés Allamand.

Ante esto, el presidente de RN fue enfático y dijo que los nombres aún no están definidos, y que el congresista debe proponer una lista de alternativas que debe ser evaluadas.

Si bien el parlamentario expresó que tanto Larraín como Allamand son buenas opciones y no tiene problemas con ellos, sostuvo que “a mí en lo personal y a la directiva les interesa que no sean los mismos de siempre, que haya experiencia, pero que se incorporen elementos nuevos que no han estado en la primera línea”.

Asimismo, agregó que “evidentemente se van hacer propuestas de nombres. Yo creo que hace falta también que estén presentes gente de otros estamentos del partido… es un tema que vamos a resolver en la próxima reunión de mesa”.

Este es el primer roce entre integrantes de la nueva mesa, en donde Monckeberg sigue a la cabeza. Según trascendió, al timonel no le habría gustado que Espina diera a conocer el nuevo equipo de trabajo, sin consultarlo previamente.