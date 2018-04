Camioneta embiste a un grupo de personas en Canadá

Una camioneta embisti√≥ el lunes a una decena de peatones en el centro de Toronto y al menos de “ocho a diez” personas resultaron heridas, anunci√≥ la polic√≠a de la capital econ√≥mica de Canad√°.

La polic√≠a indic√≥ en Twitter que “la colisi√≥n” ocurri√≥ a las 13:27 locales (14:27 de Chile), pero no precis√≥ si se trat√≥ de un acto deliberado o accidental.



Una “furgoneta blanca” embisti√≥ a los transe√ļntes en la calle Young, en la intersecci√≥n con la avenida Finch, en el l√≠mite norte del centro de Toronto, anunci√≥ la polic√≠a.

Seg√ļn medios locales “al menos cuatro personas ya no tienen signos vitales” y el conductor se habr√≠a fugado.

Collision, numerous pedestrians have been struck by a white van on Yonge St and Finch area. further when I get more. #GO725711 ^gl

— Toronto Police OPS (@TPSOperations) April 23, 2018