Medios internacionales destacan victoria de Piñera: "El adalid de la derecha que vuelve"

Las elecciones presidenciales de Chile fueron ampliamente reporteadas por medios internacionales, que destacaron la victoria del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, por sobre el senador Alejandro Guillier.

Medios de comunicación de Perú, Reino Unido, Estados Unidos, España o Argentina, resaltaron la victoria de Piñera, como fue el caso de la cadena BBC, la cual destacó que el candidato conservador lideraba el recuento de votos.

Del mismo modo, diario El País de España, Clarín de Argentina o el New York Times, destacaron las proyecciones realizadas por Radio Bío Bío, que adelantaron la victoria de Piñera, minutos después del cierre de mesas.

“En su cuartel general en Santiago estallaron las celebraciones. La Radio Bío Bío, basada en el recuento de mesas elegidas, hizo una proyección que daba una gran ventaja de nueve puntos a Piñera sobre Alejandro Guillier, una victoria clara, muy por encima de lo esperado”, publicó textualmente el periódico español.

La cadena boliviana de televisión, ATB, también destacó la victoria de Piñera en los comicios presidenciales, agregando que “Chile gira a la derecha”.

El medio boliviano no fue el único que destacó el regreso de un gobierno de derecha a La Moneda, también lo destacó diario El Comercio de Perú, que presentó la victoria de Piñera, como el retorno del “adalid de la derecha”.

“Chile se suma al club de la derecha”, agregó el portal argentino Página 12, de tendencia izquierdista, haciendo énfasis a que al igual que Argentina, Perú o Brasil, pasaron de gobiernos de izquierda o centro-izquierda a ejecutivos liderados por coaliciones de derecha.

Chilean ex-president Sebastian Pinera appears poised to return to power in nation's runoff election. With more than 82% of votes counted, Pinera is sitting at just over 54%. Background: https://t.co/3EgCBD6NoI

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) December 17, 2017