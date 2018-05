ETA difunde una carta donde declara la disolución de "todas sus estructuras"

Noticia en Desarrollo Estamos recopilando más antecedentes sobre esta noticia, quédate atento a las actualizaciones.

La organizaci√≥n independentista vasca ETA difundi√≥ una carta a agentes de seguridad y organizaciones civiles, donde informa de la disoluci√≥n de ¬∑todas sus estructuras” y el t√©rmino de “su iniciativa pol√≠tica”.

“Euskal Herria est√° ahora ante una nueva oportunidad para cerrar definitivamente el ciclo de conflicto y construir su futuro entre todos. No repitamos los errores, no dejemos que los problemas se pudran. Eso no ser√≠a m√°s que fuente de nuevos problemas”, se√Īala la misiva de ETA, publicada por el medio espa√Īol El Diario.

DOCUMENTO | La carta en la que ETA anuncia su disoluci√≥n https://t.co/VBYWUBKJbw pic.twitter.com/U7s9D8S8PV — eldiario.es (@eldiarioes) May 2, 2018

En la carta, ETA responsabiliza a los gobiernos de Francia y Espa√Īa de haber alargado el conflicto con la organizaci√≥n, debido a su falta de inciativa para entablar un di√°logo de paz con la agrupaci√≥n.

La organizaci√≥n separatista ya hab√≠a ejecutado su desarme total el √ļltimo mi√©rcoles, cuando entreg√≥ varias cajas con armas y municiones a las autoridades francesas, un paso previo a su completa disoluci√≥n.