El cambio de mentalidad sobre las armas de músico que sobrevivió al tiroteo en Las Vegas

El tiroteo en Las Vegas que dejó más de 50 muertos y 500 heridos, abrió nuevamente el debate sobre la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que permite usar y portar armas de fuego.

El hecho de que el autor del tiroteo, Stephen Paddock, disparara desde el piso 32 del hotel Mandalay Boy contra una multitud, ha hecho que los críticos del uso de armas pidan mayor regulación en su uso.

Una de las personas que ha pedido una nueva legislación en torno a las armas de fuego es Caleb Keeter, guitarrista de la banda de música country Josh Abbott, quienes se presentaron en el festival donde se registró el tiroteo, horas antes de la masacre.

“He sido un defensor de la segunda enmienda toda mi vida (que da derecho a tener y portar armas). Hasta los acontecimientos de anoche”, publicó Keeter en sus redes sociales, consigna diario El País de España.

El guitarrista indicó que todos los miembros de su banda tenían armas de fuego (debidamente inscritas) en el bus del grupo, pero que se percataron que ante esa situación (el tiroteo), no servían de nada, ya que la policía los podía confundir con posibles cómplices de Paddock.

“Necesitamos un control de armas ahora (…) Mi mayor arrepentimiento es que me he obstinado en no verlo hasta que mis hermanos y yo estuvimos amenazados por ellas”, agregó en su cuenta de Twitter.