Oposición venezolana llama al mundo a no reconocer elecciones "fraudulentas"

L√≠deres de la oposici√≥n venezolana llamaron este martes a la comunidad internacional a no reconocer los resultados de las pr√≥ximas elecciones presidenciales en Venezuela, que consideran un “fraude” para perpetuar en el poder al presidente Nicol√°s Maduro.



“Nuestro clamor m√°s importante es que el mundo no reconozca las elecciones del 20 de mayo”, enfatiz√≥ en Par√≠s el diputado Julio Borges, expresidente del Parlamento venezolano y uno de los principales dirigentes de la coalici√≥n opositora Mesa de la Unidad Democr√°tica (MUD).

“Queremos elecciones libres en Venezuela, queremos elecciones de verdad, y lo que est√° planteado el 20 de mayo son unas elecciones en las cuales es imposible participar porque los candidatos o est√°n presos, o est√°n inhabilitados o est√°n en el exilio”, dijo Borges a la AFP.

Tras recorrer varios países latinoamericanos, Borges inició el martes en Francia una gira europea junto al exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y al coordinador político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, para exigir mayor presión contra el gobierno venezolano de cara a los comicios anticipados.

En Par√≠s defendieron su causa ante el equipo del presidente Emmanuel Macron, quien se declar√≥ recientemente partidario de una extensi√≥n de las sanciones europeas contra las autoridades venezolanas, a las que acusa de “deriva autoritaria”.

“Venimos a pedirle al gobierno de Francia incrementar la presi√≥n para que liberemos a Venezuela de la dictadura”, afirm√≥ Ledezma, refugiado en Espa√Īa desde que se fug√≥ en noviembre del arresto domiciliario que cumpl√≠a en su pa√≠s por presunta conspiraci√≥n.

“Se deben profundizar las sanciones personalizadas contra individuos coludidos con el r√©gimen, que a su vez son responsables de violaciones de derechos humanos, est√°n relacionados con narcotr√°fico y escandalosos hechos de corrupci√≥n”, prosigui√≥ el l√≠der opositor de 62 a√Īos.

Ledezma puso como ejemplo a Panam√°, que incluy√≥ a Maduro y a otras 55 personas entre funcionarios, dirigentes chavistas y particulares en una lista de “alto riesgo” por “blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferaci√≥n de armas de destrucci√≥n masiva”.

Igualmente pidió apoyo a las denuncias de crímenes de lesa humanidad contra mandatarios del gobierno venezolano. Y esto después de que la Corte Penal Internacional (CPI) anunciara el inicio de un examen preliminar para analizar si se cometieron delitos de lesa humanidad en el país, donde unas 125 personas perdieron la vida en 2017 durante manifestaciones opositoras.

‘Caminar hacia un matadero’

En opini√≥n de los tres dirigentes de la MUD, las presidenciales “no ofrecen garant√≠as de transparencia”.

“Han sido convocadas en contra de la Constituci√≥n y sin garant√≠as electorales, de manera que hubiera sido caminar hacia un matadero el participar pasivamente sabiendo que √≠bamos a unas elecciones con un fraude electoral”, apunt√≥ Borges.

Resalt√≥ la “urgencia” que vive Venezuela, que sufre una severa escasez de productos b√°sicos, sobre todo de medicamentos y alimentos, y una in√©dita escalada inflacionaria que alcanzar√° en 2018 el 13.000%, seg√ļn la estimaci√≥n del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Estamos hablando de millones de venezolanos que se han ido del pa√≠s porque no pueden comer, porque no pueden curarse, porque no tienen futuro”, denunci√≥ en√©rgico.

A su lado, Carlos Vecchio, cuyo partido es dirigido por Leopoldo López -quien cumple prisión domiciliaria en Caracas- llamó a la creación de un fondo internacional para brindar apoyo a estos venezolanos y a los países que los reciben.

Cientos de miles de venezolanos abandonaron el pa√≠s en los dos √ļltimos a√Īos.

Electo en 2013 tras la muerte del expresidente Hugo Chávez (1999-2013), Nicolás Maduro espera renovar mandato frente al disidente del chavismo Henri Falcón, quien decidió concurrir en la cita a contravía de la MUD.