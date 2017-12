Fujimori pide "perdón" por actos de su gobierno y agradece indulto otorgado por Kuczynski

Martes 26 diciembre de 2017 | Publicado a las 09:58 · Actualizado a las 13:07

El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, publicó un video desde la clínica donde se encuentra internado por problemas de salud, donde agradeció el indulto otorgado por el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczunski.

“Mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente me compromete a apoyar decididamente su llamado a la reconciliación”, señaló Fujimori, condenado a 25 años de prisión por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Kuczunski otorgó el indulto por razones humanitarias a Fujimori en la víspera de Navidad, en una decisión polémica, debido a las críticas de organizaciones de derechos humanos y víctimas de los delitos por los que se condenó a quien gobernó Perú entre 1990 a 2001.

“Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón”, dijo Fujimori, de 79 años e internado por problemas circulatorios, en un video divulgado en su cuenta de Facebook.

El indulto a Fujimori ha sido cuestionado en Perú, pues se otorgó dos días después de que Kuczynski se salvara de ser destituido de la presidencia. Según algunos críticos, PPK evitó la destitución debido a que se habría comprometido a sacar de prisión al exmandatario.

El expresidente agradeció el indulto concedido por Kuckzynski, quien logró derrotar en el balotaje de los comicios de 2016 a Keiko Fujimori, la hija del exgoberante, al capitalizar el voto de los antifujimoristas.

Fujimori, quien cumplía desde hace 12 años una condena a 25 años de prisión por corrupción y crímenes contra la humanidad, fue trasladado el sábado desde su celda en un cuartel policial a una clínica, debido a una arritmia e hipotensión.

“La noticia del indulto humanitario que me ha otorgado el presidente me sorprendió en esta unidad de cuidados intensivos. Esto me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y pesares”, expresó Fujimori en el video.

Keiko Fujimori, quien impulsaba la moción para destituir a Kuczynski, se sumó a los agradecimientos por el indulto: “Hoy es un gran día para mi familia y para el fujimorismo. Finalmente mi padre está libre”, dijo.