Terremoto en México: cifran en 217 las víctimas fatales, de las cuales 21 eran niños

Un sismo de 7,1 grados dejó el martes al menos 217 muertos en México, entre ellos 21 niños en una escuela. Este miércoles continúan los rescates en edificios colapsados, sobre todo en la capital, que justo hace 32 años fue devastada por otro poderoso terremoto.

“Hasta el momento se reportan 217 fallecidos: 86 Ciudad de México, 71 Morelos, 43 Puebla, 12 Estado de México, 4 Guerrero y 1 Oaxaca”, escribió en Twitter Luis Felipe Puente, director de Protección Civil de Gobernación.

El presidente, Enrique Peña Nieto -que estaba fuera de capital al momento del sismo y regresó para coordinar las labores de rescate- visitó por la noche la escuela primaria Enrique Rebsamen, un edificio de tres pisos que se desplomó con el sismo.

“Lamentablemente varias personas han perdido la vida, incluyendo niñas y niños en centros educativos, edificios y viviendas. Quiero expresar mis condolencias a quienes perdieron un familiar o un ser querido”, dijo Peña Nieto en su primer mensaje tras el terremoto.

En la escuela “tenemos 26 muertos, de los cuales cinco son adultos y 21 niños. Tenemos 11 niños rescatados y la cifra de personas atrapadas oscila entre 30 y 40”, expresó el oficial José Luis Vergara, quien coordina el rescate, a la cadena Televisa.

Vergara detalló que los socorristas lograron establecer comunicación con una profesora atrapada, quien está con un niño, y que en otro punto de los escombros pudieron contactar con vida a otro menor.

Las autoridades indicaron que la cifra de muertos puede aumentar dado que se “reportan personas desaparecidas”, que se teme estén en los escombros de decenas de edificios colapsados, sobre todo en la zona sur y en el corredor Roma-Condesa, barrio donde viven numerosos extranjeros.

El sismo ocurrió a las 13:14 horas locales. El epicentro se ubicó entre los estados de Puebla y Morelos, cerca de la capital. El aeropuerto internacional de Ciudad de México suspendió operaciones durante más de tres horas.

Según la alcaldía de Ciudad de México, unos 50 edificios colapsaron en zonas del centro y sur de la capital.

“A mí se me abrió (el muro) de mi departamento. Aguantó el terremoto del 85 y el de hace unos días”, dijo Guadalupe García de 68 años, residente y administradora de un edificio cuya pared frontal se vino abajo. Se refugiará en la casa de sus padres.

Los barrios más afectados se encuentran sin energía eléctrica, interrumpida por las autoridades para evitar posibles explosiones ya que se reportaban fugas de gas natural, que corre en tuberías subterráneas.

Cientos de rescatistas, más de 3.600 militares y civiles voluntarios retiraban escombros con sus manos en edificios colapsados, sobre todo viviendas.

“¡Silencio! ¡Parece que alguien grita!”, se escuchaba de manera repetida en edificios colapsados. Los aplausos irrumpían cuando conseguían sacar a un sobreviviente.

Las autoridades han dispuesto albergues para que pasen la noche familias que han perdido su casa. Al colapsar las comunicaciones telefónicas, la mensajería por Whatsapp se convirtió en la única forma de comunicación en el centro del país. Algunas personas que fueron rescatadas de los escombros consiguieron ser localizadas gracias a esa aplicación, según rescatistas.

En Morelos, al sur de la capital, las mayores afectaciones se registraron en su capital, Cuernavaca, y los poblados de Axochiapan y Jojutla; donde edificios, casas y construcciones históricas colapsaron.

En Puebla, conocida por sus construcciones coloniales, varios templos católicos resultaron afectados e incluso once “personas murieron al quedar atrapadas en una iglesia que se derrumbó” en el poblado de Atzala, dijo el secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco.

El sismo ocurrió justo cuando se cumplen 32 años del terremoto de 8,1 grados que dejó más de 10.000 muertos en 1985 y redujo a ruinas amplios sectores de Ciudad de México.

En la mañana de este martes, las autoridades habían realizado un simulacro de sismo y se recordó, como cada año, la tragedia del 19 de septiembre de 1985.

Distintos países han mandado mensajes de condolencias a México. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su solidaridad con los mexicanos. “Dios bendiga a la gente de Ciudad de México. Estamos con ustedes y los vamos a apoyar”, escribió en su cuenta Twitter.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2017