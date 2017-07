La Paz niega denuncia de canciller Muñoz de vínculos de militares bolivianos y contrabando

Sorprendidos y molestos, así reaccionaron en Bolivia, luego de que el canciller chileno, Heraldo Muñoz, declarara que hay al menos 10 casos de robo de vehículos donde estarían supuestamente involucrados militares bolivianos.

El ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, calificó de “temeraria” las palabras de Muñoz, señalando que no hay antecedentes respecto a los dichos de la autoridad chilena.

Por este motivo, el ministro altiplánico también catalogó de grosera la acusación secretario de Estado chileno, al no mostrar pruebas de la acusación.

“Nos parece temerario, artero, grosero que se quiera acusar que militares bolivianos estarían, como él ha dado a entender, robando en territorio chileno. Eso no es cierto, no ha ocurrido, no tenemos antecedentes”, dijo Ferreira.

Además acusó que estas declaraciones quieren enturbiar y entorpecer la reunión técnica sobre fronteras entre ambos países que se realiza mañana en Santa Cruz y consideró que con esto queda demostrado que no se quiere una “relación cordial”.

Las declaraciones de Muñoz, dadas durante una entrevista a T13 Radio, se registraron a horas de que Bolivia y Chile retomen el denominado Comité de Fronteras, el cual buscara zanjar los problemas que tienen ambos países en esta materia.