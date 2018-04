El emotivo discurso de Yerko Puchento por la situación de los trabajadores de Canal 13

Este jueves se emitió un nuevo capítulo de Vértigo, el estelar de los jueves de Canal 13, y con ello una nueva rutina de Yerko Puchento en una de las semanas más polémicas de la estación privada.

En pleno conflicto laboral entre el Sindicato de Trabajadores de Canal 13 y la se√Īal del grupo Luksic, a la espera de inminentes despidos, la performance del comediante era uno de los pasajes m√°s esperados del programa.

Vestido de “reptiliano”, el personaje que encarna Daniel Alca√≠no comenz√≥ hablando de “mi planeta”, haciendo chistes con Nicole Moreno, una de las invitadas de la noche y tambi√©n una cita frecuente de sus rutinas.

M√°s tarde, el comediante sigui√≥ con un par de chistes de connotaci√≥n sexual. “Ap√ļrese, que ya va quedando poco”, lo apur√≥ Mart√≠n C√°rcamo. “El √ļltimo (chiste) porque la cosa no est√° muy buena en el Canal 13”, respondi√≥ r√°pido.

Sin embargo, ya en el ocaso de la rutina, Yerko se dio tiempo para hablar seriamente de la dif√≠cil situaci√≥n laboral del canal, y lo hizo con una sentida arenga a sus compa√Īeros.

“Creo que el estado de √°nimo m√≠o y el ambiente que hay ac√° no es tan f√°cil por todas las cosas que est√°n pasando, y las noticias del Canal 13 que se han filtrado en los medios de comunicaci√≥n”, dijo al inicio.

“Hoy dia quiero hablar muy en serio. Durante 18 a√Īos he intentado decir lo que la gente no se ha atrevido a decir. He hablado de los trabajadores de Latam, Fenatach, de los derechos de los profesores, de las v√≠ctimas de las AFP, pero hoy d√≠a quiero hablar de mi canal y de mis compa√Īeros”, agreg√≥.

En el mismo tono y con una audiencia en completo silencio, Yerko, o m√°s bien Daniel Alca√≠no, continu√≥ la perorata: “Tengo pena, quiero a este canal. Lo amo de todo coraz√≥n porque este canal es su gente, me cambi√≥ la vida, me dio una oportunidad cuando estuve enfermo y nadie me quer√≠a dar trabajo”, recalc√≥.

Detr√°s de c√°maras, decenas de trabajadores de la estaci√≥n presenciaron la escena en se√Īal de uni√≥n, mientras por momentos se escuchaba en la voz quebrada del actor. “Si lo hice (conectar con el p√ļblico), fue por una cantidad de trabajadores an√≥nimos en la m√°s diversas √°reas t√©cnicas del canal para que yo me luciera”, reconoci√≥.

“Hoy quiero hablarle a todos ellos, a los que viven en mi emmoria”, dijo el acor, antes de mencionar a los trabajadores fallecidos de la estaci√≥n. “Hoy quiero darles las gracias a mis amigos del 13, y que sin importar el logo y a pesar que lo cambien hacen televisi√≥n”, dijo.

“Hoy tengo ganas de abrazarlos a todos ustedes, cu√°nto los necesito cada jueves… En mi coraz√≥n sepan que nadie sobra, en mi coraz√≥n no hay n√ļmeros que importen, en mi coraz√≥n hay solo inmensa pena. Se han echado el hombro al canal en muchas oportunidades, y estoy seguro que m√°s temprano que tarde nos encontraremos para hacer la mejor televisi√≥n”, agreg√≥ Yerko antes de finalizar: “S√© que habr√° una nueva ventana para que sigan demostrando que son los mejores, todos los trabajadores del 13 sepan que estoy con ustedes”.