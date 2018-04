Karen Bejarano presenta a su "gemela perdida": imagen la confundió por el parecido

A través de su cuenta personal en Instagram, Karen Mejarano, una de las panelistas estables del matinal Muy Buenos Días a Todos de TVN, sorprendió a sus seguidores con una particular fotografía.

Sin embargo, para sorpresa de la audiencia, la protagonista de la imagen no fue la cantante chilena, sino una mujer sorprendentemente parecida a ella, la cual hizo dudar hasta a la propia Bejarano de su identidad.

“Mi @carlajaracadiz (Carla Jara) me mandó la foto de abajo y me dijo ¿eres tú? Jajajaja, y me costó harto darme cuenta que no era yo”, escribió la panelista en el post, que causó intriga entre su fanaticada.

En los comentarios, los usuarios subrayaron el nítido parecido entre las protagonistas de las dos postales. “Un clon!”, “Son iguales”, “¿De verdad no eres tú?”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron en la publicación, que rápidamente se viralizó en la red social.

“Todos tenemos un gemelo”, fue la reflexión de Bejarano para finalizar su celebrado post.