¿Error de TVN? Televidentes se quejaron por emisión de capítulo repetido de ’Bichos raros’

Anoche dieron el cuarto cap铆tulo de #BichosRaros por las pantallas de @tvn Si puede v茅ala, es MUY bonita y se aprecia Valdivia en su esplendor. Es MUY agradable ver una serie bien realizada y que los hechos no ocurran en Stgo. An铆mense! 馃悶

