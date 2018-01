Anuncian a la segunda candidata para reina del Festival de Viña del Mar

Ei, amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor Que eu preciso muito te falar Ei, amor, eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for, eu vou E já passou da hora da gente se encontrar … ja passou da hora da gente se encontrar 🌊🙏 #Noronha #jahbless #paz #eiamor #paz #2018 #amen

A post shared by Julia Fernandez Adam (@juliafernandescl) on Jan 8, 2018 at 2:48pm PST