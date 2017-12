Rafael Araneda apoyó a Tonka Tomicic y a equipo de Bienvenidos tras demanda de Nabila Rifo

Sábado 30 diciembre de 2017 | Publicado a las 14:08

El equipo de Bienvenidos sigue pagando el gran error que cometieron en abril pasado, al exhibir la declaración del ginecólogo que había atendido a Nabila Rifo tras el feroz ataque que recibió en Coyhaique.

A ocho meses de eso, la víctima decidió entablar una demanda por 200 millones de pesos contra Tonka Tomicic, Pablo Manríquez (exdirector del espacio) y Canal 13, por daño moral.

La noticia sorprendió a todos, aunque en el matinal de Canal 13 no se mencionó el tema. Algo completamente diferente ocurrió en La Mañana de Chilevisión donde sí se analizó la situación.

De hecho, Rafael Araneda defendió Tomicic y al equipo, asegurando que le pudo ocurrir a cualquiera. “Aquí no nos hagamos los que no sabemos. Nosotros también emitimos, se tomaron los resguardos y que bueno que no cometimos errores. Pero estamos todos expuestos en una situación así, a cometer errores”, aseguró el animador.

“La información fluye más rápido que nuestro poder judicial, también lo sabemos. Los medios manejan información antes que los fiscales, lamentablemente es así”, afirmó.

“La situación en la que está Tonka, o está Martín, o está el programa de la competencia, bien podría habernos tocado a nosotros. Muchos nos conectamos en vivo y en directo y nos expusimos a esta situación. Muchos opinamos en base a teorías, a supuestos y podríamos estar en este momento en el banquillo de los acusados, perfectamente. Les tocó a ellos, el día de mañana, un error lo podría cometer yo”, reconoció el conductor.

“Esto es así, el resto es no trabajar en un medio de comunicación. No conocer lo que es trabajar en el fervor y en fragor del vivo y en directo. Se cometen errores, cometemos errores”, explicó, aunque aseguró que también entiende la molestia y el dolor de Nabila.

“Yo sé que ella nos sigue, nos escucha y que le tiene mucho cariño al programa. También en ese sentido, decirte Nabila, creo que todos pudimos cometer un error y que fuimos muchos los que opinamos acerca de tu lamentable situación. Lo más importante para mí, me quedo con este mensaje optimista que nos diste, que ‘estoy terminando el año bien’. En la industria de la televisión estamos todos expuestos”, finalizó.