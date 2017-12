La sentida defensa de Yolanda Sultana que sorprendió al panel de "Muy buenos días"

Viernes 29 diciembre de 2017 | Publicado a las 19:56

Tras comparecer ante los medios de comunicación luego de ser detenida por presunta agresión a uno de sus trabajadores, la tarotista Yolanda Sultana reapareció en TV para defenderse de las críticas en su contra.

Y lo hizo en el matinal de TVN, “Muy buenos días”, donde fue entrevistada por el panel del programa. Allí se mostró afligida por la situación, y a la vez dio a conocer su versión de los hechos.

“Este cabro debe estar enfermo mental, si a ti te están pagando el sueldo, te están vistiendo, te están dando de comer y alojamiento y pagar además, tiene que ser una persona demente”, dijo sobre el ciudadano haitiano que interpuso la demanda en su contra.

Evidentemente exaltada por la situación, apuntó: “Está mintiendo, este muchacho quiere que me corte la vida y si la prensa sigue hablando así me voy a matar”, comentó, generando la reacción casi automática de sus interlocutores. De inmediato fue contenida, para luego retomar su defensa.

“Este hombre me robaba, lo mandaba a comprar con 20 mil pesos y no me traía vuelto”, dijo ya más tranquila en diálogo con los animadores del espacio.