Ignacio Gutiérrez envía mensaje de apoyo a Carmen Gloria Arroyo y al equipo de La Jueza

Miércoles 27 diciembre de 2017 | Publicado a las 16:31

Durante meses se rumoreó que Ignacio Gutiérrez no se llevaba nada de bien con su ex compañera de programa, Carmen Gloria Arroyo. Sin embargo, el periodista dejó a un lado las diferencias y envió un sentido mensaje de apoyo a la abogada y al equipo de La Jueza, quienes este martes fueron desvinculados de Chilevisión.

“Yo siempre les deseo tranquilidad, porque creo que es tan importante la tranquilidad en la vida, pero también que la vida no se nos pase por el lado, ni con los afectos ni con los abrazos ni con las palabras de apoyo, como las que quiero enviar al equipo de La Jueza”, comenzó en un video que publicó en Instagram.

“Ayer me enteré en la noche que ese equipo había sido despedido del canal… y no sólo a la Carmen Gloria quiero mandarle un abrazo, sino que a ese equipo que no ubico, sino que los conozco”, agregó el exanimador de Chilevisión.

“Son personas a las que les interesa la gente, y por eso quiero mandarles un abrazo y que tengan la certeza que hicieron un estupendo trabajo y que me gustaría encontrarme con muchos de ustedes, que alguna vez fueron parte de mi equipo, trabajando en otro lugar”, afirmó el comunicador que hace un tiempo entabló una demanda contra el canal privado por discriminación, en la cual invocó la Ley Zamudio.

“Quiero que tengan tranquilidad, aunque sea difícil en esta época, y que esa tranquilidad se la dé todo lo que han hecho por tanta gente a lo largo de estos 11 años”, finalizó el periodista.

Recordemos que Gutiérrez y Arroyo condujeron juntos La Mañana de CHV durante tres años, periodo en el que se especulaba la mala relación que existía entre ambos.

La abogada y su equipo fueron desvinculados este martes. “Chilevisión tomó la medida de dar término al programa ‘La Jueza’ y a la relación contractual con Carmen Gloria Arroyo, después de realizar varios análisis, que indicaron que el canal debía adaptar su estrategia de programación y concentrar sus recursos en los horarios prime, para lograr su objetivo de ser sustentables en el futuro”, explicaron desde el canal.