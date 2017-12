Historias, mitos y monumentos en el Bio Bio: las novedades del programa ’Cementerios’

Sábado 23 diciembre de 2017 | Publicado a las 13:31

La vida puede tener distintas circunstancias para todos. Mientras algunos nacen en situaciones precarias, otros tienen un buen pasar. No obstante, lo cierto es que al final todos vamos a parar al mismo lugar: un cementerio.

Antiguamente, los cadáveres eran sepultados en sus mismas casas o en las iglesias, aunque por los problemas de sanidad que esto generaba -imagínense los malos olores, la contaminación de las napas subterráneas y las infecciones-, se buscaron lugares apartados de las grandes urbes para sepultar a los muertos.

Si bien lo anterior es una realidad mundial, esto también pasó en la región del Bío Bío.

Este sábado, en Canal 9 Bío Bío TV, se estrenará el programa Cementerios a las 22:00 horas, producido por el periodista Sergio Osses y realizado gracias a los Fondos de Medios 2017.

Serán cinco capítulos en los que se mostrarán distintos camposantos de la región del Bío Bío y, con ello, historias de variados personajes locales que se han transformado en todo un mito.

Según comentó Osses, “durante las grabaciones nos encontramos con un montón de cosas que podrán ver durante el transcurso de los capítulos”.

En Concepción, por ejemplo, se levantó el Cementerio General recién en 1823, unos 50 años después de que la ciudad se trasladase desde su natal Penco.

En el lugar, actualmente, hay más de un millón de féretros en las decenas de cuadras que lo componen.

Son varios los secretos que esconde el lugar. Un cementerio de niños o tumbas de personajes de relevancia nacional, son algunos de ellos. Puedes leerlos aquí.

Lo cierto es que este camposanto no es el único ubicado en la zona. De hecho, también se encuentra el Cementerio Municipal N°1 de Talcahuano, lugar donde trabajó durante bastante tiempo el cuidador nocturno Salim Madariaga.

“En cuanto al trabajo de guardia, no es mucho lo que puedo decir, porque los muertos no se escaparán de noche”, comentó entre risas Salim, recordando el lugar en que prestó servicios de protección hace unos 12 años.

A pesar de eso, rememoró una extraña situación que debían vivir todas las noches cuidando del lugar acompañados por perros… algo que para ellos no tenía ninguna explicación.

Como la mayoría de los camposantos, el lugar está dividido por calles y patios. Así, los familiares pueden ubicar con mayor facilidad a sus seres queridos fallecidos. Una de las zonas era el ‘patio inglés’.

“En el patio inglés, los perros no ingresaban de noche”, dijo. “Durante el día, no había ningún problema con ellos, pero oscurecía y los animales se iban por otro lado, no pasaban por el lugar”, aseguró.

De igual forma, en la misma comuna está el Cementerio Simbólico, un lugar donde, contradictoriamente, no hay muertos.

Está emplazado en la caleta Tumbes y es destinado a aquellos pescadores artesanales que perdieron la vida en el mar y que, por distintas razones, sus cuerpos nunca fueron hallados.

Según los locales, este tipo de recintos viene a calmar la angustia que existe al perder un ser querido y no darle una despedida convencional.

‘Cementerios’

Respecto del programa, el productor comentó que “lo más importante de este proyecto es que nos encontramos con historias humanas, historias de patrimonio, de cultura. Cosas que marcaron las ciudades”.

Y es que además de los recintos mencionados con anterioridad, el programa viene a mostrar los lugares donde descansan los muertos de Chillán y Alto Bio Bio. Recintos que guardan tantas e, incluso, más curiosidades.

Canal 9 Bio Bio TV compartió a BioBioChile un avance de lo que será el programa emitido los sábados a las 22:00 hora y retransmitido los domingos a las 17:00 horas.



Puedes ver el video a continuación: