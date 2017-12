Fue a finales de agosto de este año, cuando la pequeña Alondra Valenzuela, hija de Daniel Valenzuela y Paloma Aliaga, hizo su debut en la teleserie vespertina de Mega Tranquilo Papá.



En la ficción interpreta a Luz, una niña que vivía en un hogar de menores, y que rápidamente se robó el corazón de Pamela (Ingrid Cruz).

Con el pasar de los meses, Alondra ha sorprendido a los televidentes con su gran desplante ante las cámaras. Recordemos que ya había interpretado a Agustina en Verdades Ocultas del mismo canal.

En el reciente capítulo de Tranquilo Papá, la hija de Daniel cautivó a los seguidores de la historia con su tierna interpretación junto al actor Fernando Farías, quien personifica a su abuelo postizo en la ficción.

En la escena, se ve a “Tito” Morales (Farías) sentado en una de las bancas de la iglesia, luego de participar del matrimonio de su hija Cinthia (Montserrat Ballarin). En ese momento, llega Luz a buscarlo.

“Estaba conversando con tu abuela”, le dijo Alberto, a lo que la pequeña le preguntó: “¿Cómo?, si ella está en el cielo”. “Es que ella me habla despacito, y sólo yo la escucho… le conté que tú habías llegado y que tenías el mismo nombre que ella”, le respondió Tito.

“Tú vas a traer alegría al hogar, y me vas a remplazar a mí cuando ya no esté”, agregó Morales, quien fue diagnosticado con cáncer. “¿Te vas a ir de viaje?”, preguntó inocentemente la niña, a lo que Tito agregó: “Tengo que ir donde tu abuelita, porque cuando hablo con ella, me dice que me quiere mucho y que me echa de menos”.

La secuencia causó mucha emoción en los televidentes, e incluso el padre de Alondra compartió una fotografía del momento en su cuenta de Instagram. ¡Qué pedazo de escena te mandaste hoy mi enana talentosa!, comentó Daniel.

“La embarró, salió tan tierna… tan natural”, “Es grandiosa la pequeña… Excelente actriz a tan corta edad”, “Fue tan real, parecía un ángel” y “Lloré mucho con esa escena… tremendo talento”, fueron algunas de las reacciones que dejó la actuación de la niña.