Astrofísico acusa desaire vivido en Mucho Gusto: Es una falta de respeto

El jueves pasado un misterioso estruendo remeció la región de la Araucanía, y se convirtió en el tema más comentado en los matinales. En ese momento se especulaba que se trataba de un meteorito, por lo que los programas intentaron buscar la ayuda de expertos para explicar el tema.

El candidato a doctor en Astrofísica Néstor Espinoza fue uno de los llamados por Mucho Gusto, sin embargo, su experiencia no fue nada buena. A través de redes sociales, contó que esperó durante dos horas, pero que nunca salió en pantalla.

“Ayer me llamaron del matinal @MuchoGustoMEGA para hoy ir a hablar sobre el posible meteoro en la Araucanía. Vine. Pasa una hora. Nada”, señaló en Twitter.

Ayer me llamaron del matinal @MuchoGustoMEGA para hoy ir a hablar sobre el posible meteoro en la Araucanía. Vine. Pasa una hora. Nada. (1/n) — Néstor Espinoza (@nespinozap) 18 de agosto de 2017

“Veo que puro bailan en el matinal. Eventualmente llegan a decirme que ‘no alcanzo a salir’, ya habiendo perdido casi 2 horas de mi día”, dijo.

Veo que puro bailan en el matinal. Eventualmente llegan a decirme que "no alcanzo a salir", ya habiendo perdido casi 2 horas de mi dia (2/n) — Néstor Espinoza (@nespinozap) August 18, 2017

“Y siguen bailando. Lamentablemente, el rating manda: gente bailando es más importante que un poquito de ciencia. Una maravilla”, escribió.

Y siguen bailando. Lamentablemente, el rating manda: gente bailando es más importante que un poquito de ciencia. Una maravilla. (3/n) — Néstor Espinoza (@nespinozap) 18 de agosto de 2017

Tras dar a conocer su malestar, concedió una entrevista a Las Últimas Noticias, donde aseguró que aceptó la invitación del programa porque “era una súper buena oportunidad para ir y explicarle a la gente algunas cosas, porque yo ya había escuchado puros informes que asustaban a la gente”.

Cuando supo que no saldría en pantalla se molestó tanto que consideró que se trataba de “una falta de respeto tremenda, y una muestra de un profesionalismo nulo en la TV”.

“-Lo que más me molestó fue- Que jugaran con mi tiempo. Mira, yo entendería si hubiese pasado algo de último minuto, pero en este caso sólo estaban bailando. Por último, fueran bailarines profesionales, pero literalmente era un leseo no más el que tenían en pantalla”, agregó.

Durante la tarde, un productor lo llamó para pedirle disculpas, algo que valoró, pero su molestia aumentó cuando supo que algo similar le ocurrió a la atleta y campeona paraolímpica nacional Amanda Cerna Gamboa, quien tampoco pudo salir al aire.

La versión de Mega

Según explicó a LUN el productor ejecutivo del programa, Pablo Alvarado, se trató simplemente de un problema de tiempo y agregó que le parecía injusta la acusación del profesor.

“Plantear esto como que nosotros maltratamos a los invitados es no entender lo que pasa en un programa de televisión en vivo”, dijo al diario nacional.

Sobre la acusación que el tiempo acabó porque los panelistas estaban bailando, dijo que no era así. “Efectivamente sí estaban bailando al inicio del programa porque estábamos hablando de un viral de Shakira, pero luego la pauta se cambió por el atentado de Barcelona. Acá no erradicamos los contenidos relevantes en pos del baile, si no que mezclamos contenidos de alegría con contenidos importantes”, finalizó.