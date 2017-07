Don Francisco contó desconocido episodio vivido el día después al golpe de estado de 1973

Un episodio desconocido sobre el golpe de estado de 1973 se hizo público en la última emisión de “¡Qué dice el público!“, el programa que repasa cada semana lo que fue el show de televisión “más largo de la historia”, “Sábado Gigante“.

En la voz del propio Mario Kreutzberger, se relató una situación pocas veces rememorada por el conductor de Canal 13: el acercamiento que tuvo con los militares inmediatamente después al golpe de estado.

“El primer día (del golpe) me van a buscar y me llevan a la casa de (Salvador) Allende… Que para un ciudadano ver muerto en la puerta al guardia, ver el desorden que había dentro de la casa, es un impacto. Porque para ti es la primera autoridad de la República”, contó primero el animador.

¿La razón de la visita?: Una petición de los uniformados para que fuese Don Francisco quien diera cuenta de las primeras imágenes de la casa del expresidente, donde se mostraría el detalle de sus pertenencias y los víveres que habían. “Me piden a mí que yo grabe todo esto. Yo pensé que esto no me correspondía, porque yo no era un militar, no tenía que ver con esto”, recordó.

Una vez tomada la decisión, Kreutzberger prosiguió a informarla a los militares a cargo de la gestión: “Le digo al capitán que yo creo que es algo militar: ‘lo tiene que hacer usted’. Afortunadamente, él lo hace“, apuntó el conductor, quien luego contó lo que cree que habría sido de él si hubiese aceptado la petición de los uniformados: “Si lo hubiese hecho, no estaría hoy aquí, hubiese recibido mucha crítica por algo que no me correspondió hacer“, le dijo a Martín Cárcamo.