Mónica Pérez comparte en Facebook la carta con la que renunció a TVN

Un comunicado de TVN sorprendió la noche del martes. En la declaración pública se señalaba que tras 22 años en el canal, la periodista Mónica Pérez había presentado su renuncia.

La historia de su partida comenzó la semana pasada, cuando el Sindicato de Trabajadores de TVN manifestó críticas por los altos sueldos de la señal pública a sus rostros, entre los que figuraba la remuneración que supuestamente iba a recibir Pérez en su calidad de corresponsal, durante el año sabático que se tomaría desde julio.

Tras el revuelo que causó la información, la tarde de ayer la periodista envió una carta dirigida a Jaime de Aguirre (director ejecutivo del canal) donde le daba a conocer su decisión. Minutos más tarde, decidió compartir dicho documento con sus seguidores en Facebook.

“Quiero compartir con uds que esta noche envié mi renuncia a TVN a don Jaime de Aguirre, director ejecutivo. En la carta le expreso lo siguiente: Por la presente, quiero informarle a Ud. que he decidido renunciar a TVN.

Quiero aprovechar para agradecer estos más de 20 años de trabajo donde viví mis mejores momentos profesionales. Siempre me jugué por un periodismo independiente, pluralista y responsable bajo gobiernos de todos los signos. Junto a los equipos con los que me tocó trabajar tuvimos mucho éxito, ganamos premios y dejamos en alto el nombre de la televisión pública. Además, en tantos años forjé relaciones personales muy importantes que me acompañarán para siempre. Le deseo la mejor de las suertes a TVN, la televisión pública de todos los chilenos. Atentamente, Mónica Pérez Marín

Recordemos que hace algunas semanas Mónica Pérez concedió una sincera entrevista con revista Paula, donde comentó que partiría un año a vivir a Londres junto a su familia. Desde allí trabajaría como periodista freelance haciendo corresponsalías desde Europa para la estación.

“Era un sueño de años con Pancho (su esposo). Y, además, queremos que la Laura (su hija de 9 años) aprenda bien inglés. Si nos íbamos a Estados Unidos, Pancho quedaba sin pega, porque no hay fútbol. Y claro, -Londres- es una ciudad cara, pero para eso hemos ahorrado 3 años. Nos vamos a gastar todos nuestros ahorros y a la vuelta no vamos a tener ni uno, pero va a ser plata bien gastada. No sólo queremos vivir en Londres. Queremos otro tipo de vida”, reconoció.